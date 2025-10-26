Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

Η ομάδα "Μέχρι Τέλους" στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Επέστρεψε στο Σύνταγμα το βράδυ της Κυριακής, όπως είχε προαναγγήλει μιλώντας στο Newsbomb, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών, μετά τις παρεμβάσεις για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στο σημείο βρίσκονται μαζί του αλληλέγγυοι στη διαμαρτυρία του, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή» και τόνισε ότι θα κρατήσουν τη μνήμη των θυμάτων ζωντανή.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε βράδυ . Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μεχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μερες να είναι εδώ μαζι μου κάθε βράδυ.

Κύριε πρωθυπουργε, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Γιατί εκκρεμεί ακόμα η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Εκκρεμεί ακόμα η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, που αποφασίστηκε έπειτα και από την πίεση του πατέρα του, Πάνου, ο οποίος πραγματοποίησε πολυήμερα απεργία πείνας στο Σύνταγμα ζητώντας την πραγματοποίηση ταυτοποίησης DNA και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του.

Η εκταφή έχει ήδη λάβει δύο αναβολές, καθώς εκκρεμεί συγκεκριμένα ο ορισμός τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, το οποίο είναι απαραίτητο, όπως ορίζει η σχετική δικονομία. Αυτό επιβεβαίωσε μιλώντας στο Newsbomb ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι, σημειώνοντας ότι ο ορισμός θα γίνει πολύ σύντομα, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας σε ανακοίνωσή της έχει τονίσει άλλωστε ότι η εκταφή θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και διασφαλιστεί η παρουσία όλων των προβλεπόμενων μερών, ώστε να διατηρηθεί η νομιμότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών εξετάζονται από τους αρμόδιους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς», ενώ σύντομα αναμένεται οριστική απάντηση και για άλλες οικογένειες που έχουν ζητήσει ανάλογες ενέργειες.

Κύκλοι της Εισαγγελίας επισημαίνουν πως το δικαστικό σώμα «λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της αλήθειας και όχι υπό πολιτική ή κοινωνική πίεση», επιχειρώντας να απαντήσουν στις αιχμές της οικογένειας για καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας Αικατερίνη Παναγοπούλου διέταξε από τον προηγούμενο μήνα προκαταρκτική εξέταση, αναθέτοντας στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να καθορίσει τα πρωτόκολλα της διαδικασίας.

