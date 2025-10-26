Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης»

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να κατέβει ξανά στο Σύνταγμα και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκεί που δημιουργήθηκε το άτυπο μνημείο με τα 57 θύματα των Τεμπών.

Αναμένεται το βράδυ της Κυριακής περί τις 20:00 να καταφθάσει, μαζί με υποστηρικτές του, στο Σύνταγμα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο Newsbomb, το σχετικό νομοσχέδιο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι μια πράξη εκδίκησης εναντίον του ίδιου, καθώς «πόνεσε πολύ» ο αγώνας του, και έτσι «ψάχνουν τρόπο να απομονώσουν τον κόσμο χωρίς λόγο και χωρίς ντροπή».

Ο ίδιος δηλώνει ότι θα βρίσκεται κάθε βράδυ στο Σύνταγμα και ζητά όλους όσοι τον υποστήριξαν στην απεργία πείνας να βρίσκονται μαζί του.

«Να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Γιατί αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει. Θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει είναι μία πράξη εκδίκησης. Και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα», ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που τον εμποδίσουν, δεν πρόκειται να κάνει πίσω.

