Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τα γράψουμε ξανά»

«Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική και τα κόμματα», δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι ενώ μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον περίβολο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο ίδιος λέει: «Αν τα σβήσουν θα τα ξαναγράψουμε. Ας μας συλλάβουν».

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Πάνος Ρούτσι αναφέρεται και στην επίθεση που δέχθηκε, όταν άγνωστοι προσπάθησαν να τον παρασύρουν με αυτοκίνητο. ««Πριν πέντε μέρες ήταν. Όταν βγήκα από το σπίτι που έμενα στη Γλυφάδα, άκουσα ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα. Πρόλαβα να γυρίσω το κεφάλι και να το δω να έρχεται κατά πάνω μου. Πρόλαβα με το ένα χέρι να ανέβω πάνω στο καπό. Το αυτοκίνητο έφυγε πολύ γρήγορα. Ήταν χωρίς πινακίδες με φιμέ τζάμια. Για εκφοβισμό ήταν, πιστεύω».

Απόπειρα διάρρηξης όμως είχε γίνει και στο σπίτι του 22χρονου γιου του, Κρίστιαν, στη Θεσσαλονίκη. «Ήταν σαν αυτό που έγινε με το παιδί μου στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που έκαναν ήταν να ανοίξουν ένα παράθυρο στην αυλή».