EU PISA 2025: Καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη μείωση των βασικών δεξιοτήτων ατόμων ηλικίας 15 ετών

Την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA 2025 σχετικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης, μαθηματικών και φυσικών επιστημών των νέων.

«EU PISA 2025: Πρώτα αποτελέσματα — Ενημερωτικό σημείωμα για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική» καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη μείωση των βασικών δεξιοτήτων των ατόμων ηλικίας 15 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ και εξετάζει τον ρόλο της ψηφιακής απόσπασης της προσοχής, της άκριτης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της μείωσης της συμμετοχής των γονέων και των συνεχιζόμενων ελλείψεων εκπαιδευτικών.

Η ανάλυση παρέχει έγκαιρες πληροφορίες πριν από τη δημοσίευση της δέσμης μέτρων για την εκπαίδευση τον Νοέμβριο, η οποία θα στηρίξει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση αυτής της τάσης.

Ένας στους τρεις φοιτητές της ΕΕ υπολείπεται στην ανάγνωση ή τα μαθηματικά και ένας στους τέσσερις στις θετικές επιστήμες. Λιγότεροι από ένας στους δέκα μαθητές έχουν κορυφαίες επιδόσεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα. Οι δεξιότητες ανάγνωσης, μαθηματικών και φυσικών επιστημών έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2015. Η ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλες προηγμένες οικονομίες. Οι μειονεκτούντες μαθητές αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο χαμηλών επιδόσεων Η ψηφιακή απόσπαση της προσοχής, η άκριτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η μείωση της δέσμευσης των γονέων και οι επίμονες ελλείψεις εκπαιδευτικών συνδέονται με ασθενέστερα αποτελέσματα PISA.

Το PISA αξιολογεί τις δεξιότητες των 15χρονων στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, με επίκεντρο την επιστήμη το 2025.

Οι 27 χώρες της ΕΕ συμμετείχαν στην PISA 2025, η οποία κάλυψε συνολικά 91 χώρες και οικονομίες παγκοσμίως.

Σε επίπεδο ΕΕ το 2025:

33,9% των μαθητών δεν επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων στα μαθηματικά 31,3% στην ανάγνωση 25,9% στην επιστήμη

Από το 2015, οι χαμηλές επιδόσεις έχουν αυξηθεί απότομα, ειδικά στα μαθηματικά και την ανάγνωση.

Η ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλες προηγμένες οικονομίες.

Η μείωση των επιδόσεων των σπουδαστών που καταγράφηκε στις αξιολογήσεις PISA σε ολόκληρη την ΕΕ αντικατοπτρίζει έναν συνδυασμό μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών αδυναμιών και πιο πρόσφατων πιέσεων στη μάθηση.

Μολονότι τα στοιχεία του PISA δεν μπορούν να αποδείξουν την αιτιώδη συνάφεια, τα αποτελέσματα του 2025 για την ΕΕ συνδέονται με διάφορους παράγοντες που συνδέονται με ασθενέστερα αποτελέσματα:

Η ψηφιακή απόσπαση της προσοχής, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, προκαλεί ανησυχία:το ένα τρίτο των μαθητών της ΕΕ αποσπάται συχνά από ψηφιακά εργαλεία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση όταν διεγείρει την πνευματική εργασία, αλλά η χρήση της για την αποφυγή της προσπάθειας μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική ανάπτυξη και την κριτική σκέψη:το ένα τρίτο των σπουδαστών της ΕΕ χρησιμοποιούν συχνά την τεχνητή νοημοσύνη για να συνοψίσουν ένα κείμενο που πρέπει να διαβάσουν. Η στήριξη της οικογένειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή επιτυχία των μαθητών, αλλά η συμμετοχή των γονέων μειώνεται:το ποσοστό των γονέων που δείχνουν ενδιαφέρον για όσα μαθαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο μειώθηκε από 66 % το 2022 σε 57 % το 2025. Οι επίμονες ελλείψεις εκπαιδευτικών μπορούν να διαταράξουν την ποιότητα και τη συνέχεια της μάθησης:Τέσσερις στους δέκα μαθητές φοιτούν σε σχολεία που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Τα αποτελέσματα του PISA 2025 θέτουν σε κίνδυνο τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα της ΕΕ.

Ωστόσο, χώρες όπως η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ιταλία δείχνουν ότι είναι δυνατή η βελτίωση.

Η ΕΕ στηρίζει ήδη τα κράτη-μέλη της στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες.

Η Ελλάδα καλείται να λάβει άμεσα μέτρα για τη συμμετοχή των γονέων και να δώσει κίνητρα στις εργαζόμενες μητέρες.