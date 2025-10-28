28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral

Σε γκάφα υπέπεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Στέλιος Πέτσας, στο πρωινό του μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω το Έθνος! Χρόνια Πολλά, Ελλάδα», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας το μήνυμα με μία φωτογραφία σημαίας που… παρέπεμπε στην ελληνική αλλά δεν ήταν, καθώς πρόκειται για δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων, με χρήστες να σχολιάζουν καυστικά και να κάνουν λόγο για «προφανή προσβολή των εθνικών συμβόλων».