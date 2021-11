Eθεάθη ο Σταύρος Μπένος – Θαύμα, θαύμα…

Πάνω που λέγαμε που είναι εξαφανισμένος ο Σταύρος Μπένος που είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση της Εύβοιας, τσούπ εμφανίστηκε ο άνθρωπος με μια συνέντευξή του στα ΝΕΑ του Σαββάτου.

Μόλις διάβασα τη συνέντευξή του για τις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας, πήγε η ψυχή μου στη θέση της. Λέω εδώ είμαστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους και με ταχύτητες ρεκόρ… Μην γελάτε σας παρακαλώ. Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου είναι σφιχτό – όπως διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ - και ο Σταύρος Μπένος θα είναι ο θεματοφύλακάς του. Μπορείτε να αισθανθείτε την ανακούφιση ή όχι;

Από την 1η Μαρτίου μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2022 θα διεξαχθεί μια διαρκής δημόσια διαβούλευση μεταξύ τοπικής κοινωνίας, μελετητών, επιστημόνων και φορέων. Στη συνέχεια και μέχρι τέλος του έτους, αναμένεται η έγκριση του προγράμματος. «Θα έχουμε ένα εγγυημένο πρόγραμμα σε βάθος δεκαετιών, που δεν θα απειλείται και που θα στηρίζεται στο κράτος, στην Αυτοδιοίκηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως στους πολίτες». Μέχρι το τέλος του 2022 δηλαδή θα έχει διαβούλευση... Δηλαδή συζήτηση, to know us better που λέμε.

Οι συναντήσεις με την τοπική κοινωνία θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα. «Ακόμη θεωρώ ότι δεν μπορώ να περάσω στον κόσμο το όραμά μου για την ανασυγκρότηση της περιοχής τους. Δεν τους αδικώ όμως, αφού έχουν να λύσουν τα επίμονα προβλήματα του πρώτου καιρού. Όπως τους έχω πει, ωστόσο, οφείλω να δουλεύω γι' αυτό το σχέδιο και δεν πρέπει να χάνουμε ούτε μέρα», είπε στη συνέντευξή του ο κ. Μπένος.

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά ο κ. Μπένος πήγε εκεί να περάσει κάποιο όραμά του στους πολίτες ή να λύσει προβλήματα; Έλα Χριστέ κι Απόστολε. Οράματα έχουμε στις προεκλογικές αναμετρήσεις όχι στις ανασυγκροτήσεις περιοχών. Τα οράματα ξέρετε δεν τρώγονται στο φούρνο με πατάτες…

Ποιο είναι το ρεζουμέ της συνέντευξής του; «Φιλοδοξούμε η Εύβοια να γίνει διεθνές brand». Όχι κύριε, δεν θέλουμε φιλοδοξίες εδώ που φτάσαμε, ούτε οράματα. Σίγουρες πράξεις θέλουμε και λίγες κουβέντες. Λίγες κουβέντες.

