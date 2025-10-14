Ο φτωχός «χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είδα στην τηλεόραση τον αποκαλούμενο «χασάπη» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ράγισε η καρδιά μου.

Τον έπνιγε το δίκιο και η φτώχεια τον άνθρωπο. «Είμαι ένας φτωχός αγρότης» είπε στο OPEN o Στρατάκης και αποκάλυψε πως ζει την οικογένειά του με 4.300 ευρώ το χρόνο! Ναι με 358 ευρώ το μήνα την βγάζει. Ο «χασάπης», ο πρώην Πασόκος που μετά κατέβηκε υποψήφιος με τη ΝΔ.

Κι εσείς έχετε πέσει πάνω του να τον κατασπαράξετε αντί να τσοντάρετε να βγάλει ο άνθρωπος το μήνα.

Είναι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι… Σας λέω είδα το βίντεο και έκλαψα. Όχι από τα γέλια, αλλά από τη συγκίνηση.

Είδατε που δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς δεν ήταν πλούσιος. Ήταν όλοι πτωχοί και τίμιοι βιοπαλαιστές.

Τα είπε όλα ο «χασάπης».

Θα έβγαινε να μιλήσει και ο φραπές αλλά έχει να φάει 5 μέρες και δεν μπορεί ο άνθρωπος…

Αυτά είναι δράματα κύριοι…

