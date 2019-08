Δεν πάει ο νους σας ποιων πασίγνωστων ηθοποιών κόρη είναι η εικονιζόμενη! (photos)

H αγάπη για τη νεαρή ηθοποιό Μaya Hawke μετατράπηκε σε λατρεία όταν ανακάλυψαν πως πρόκειται για την κόρη της Uma Thurman και του Ethan Hawke.

Το υποκριτικό της ταλέντο ήταν προφανές από τις πρώτες σκηνές. Αυτό που άργησε να γίνει γνωστό ήταν η υποκριτική της κληρονομιά... Και μόλις έγινε γνωστή, οι πλατφόρμες των social media γέμισαν με επαινετικά σχόλια, γεγονός αξιοσημείωτο, μια και το hate speech είναι κοινή λογική στο Διαδίκτυο.

Ο Εthan Hawke, 48 ετών, και η Uma Therman, 49, παντρεύτηκαν τον Μάιο του 1998, χώρισαν τον Αύγουστο του 2005 και στο μεσοδιάστημα απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μaya, που είναι τώρα 21 χρόνων, και τον 17χρονο Levon Roan Thurman.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζαμε ήταν πως με το Stanger Things δεν έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική η Μaya Hawke, αφού είχε προηγηθεί η συμμετοχή της στο Little Ladies του ΒΒC.

Αυτό το διθυραμβικό καλοκαίρι θα μείνει προφανώς για πάντα στη μνήμη της, καθώς μετά το Stranger Things ήρθε η συνεργασία με τον εμβληματικό Quentin Tarantino για την τελευταία του ταινία Once Upon A Time In Hollywood. Η ίδια γνώριζε τον διάσημο σκηνοθέτη ήδη από 2 χρόνων.

«Για μένα, ο τρόπος που πιέζει μοιάζει με απόλαυση και αγάπη για την κινηματογραφική βιομηχανία, δίνοντας σου την ευκαιρία για ένα επιπλέον γύρισμα σκηνής. Αγαπάει τις ταινίες τόσο πολύ και θέλει να είσαι τόσο καλός σε αυτές!» λέει. «Κι αν κάνεις κάτι που του αρέσει, πραγματικά το λατρεύει» δήλωσε στο Magazine της Wall Street Journal.

Η μητέρα της, Uma Thurman, έγινε πασίγνωστη μέσα από τις ταινίες του (Pulp Fiction, Kill Bill 1 και 2), αλλά ήταν κι εκείνη που κατηγόρησε τον Tarantino για υπερβολική πίεση, όταν και αναγκάστηκε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο στο οποίο δεν τηρούνταν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να έχει μόνιμο θέμα με τον αυχένα της. Ο Tarantino δήλωσε αμέσως μετά πως για αυτή του την επιμονή θα μετανιώνει για μια ζωή.

Η Hawke πάντως είναι κοντά και στους δύο γονείς της. «Πάντα ακούω τις συμβουλές τους» δηλώνει. «Είναι και οι δύο επιτυχημένοι, αλλά με διαφορετικές εμπειρίες σε αυτή τη δουλειά. Θεωρώ πως αυτό είναι και το μεγαλύτερο αβαντάζ, πως έχω πληροφορίες για τις παγίδες και τα θετικά πράγματα.

Θα με κρατήσει μακριά από το να κάνω λάθη που οι νέοι ηθοποιοί μπορεί να κάνουν». Κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων, η Μ3γ& έπαιρνε μέρος σε σχολικές παραστάσεις. Στο Γυμνάσιο συνειδητοποίησε ότι ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών της. Αν και επέλεξε να πάει στο κολέγιο, σύντομα διαπίστωσε πως δεν ήταν ευτυχισμένη, οπότε ξεκίνησε να κάνει αιτήσεις και να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής.

Πηγή: Gossip-tv.gr