Ιωάννα Παλιοσπύρου: Ποζάρει χαμογελαστή - «Η ευτυχία είναι επιλογή»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου που έχει βγάλει την προστατευτική μάσκα από το πρόσωπό της, χαμογελάει και πάλι!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι και τον Γολγοθά που κλήθηκε να ανέβει με την υγεία της, έχει επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής της.



Η Ιωάννα αποτελεί σύμβολο αισιοδοξίας και δύναμης για όλους μας, καθώς δεν το έβαλε στιγμή κάτω και έδωσε ένα τεράστιο μήνυμα ελπίδας προς όλους, έχοντας μάλιστα στο πλευρό της καλούς φίλους, ανάμεσά τους και την Ανίτα Ναθαναήλ, έκανε πολλά επανορθωτικά χειρουργεία και σήμερα έχει βγάλει την προστατευτική μάσκα από το πρόσωπό της.



Σήμερα μπορεί και πάλι να χαμογελάει, φορώντας ένα όμορφο καλοκαιρινό σύνολο σε φωτεινά χρώματα. Μάλιστα σε ανάρτηση που έκανε τονίζει πως η ευτυχία είναι επιλογή.



Στη λεζάντα των τεσσάρων φωτογραφιών που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Happiness is a choice. Be grateful, slow down, enjoy life/ Η ευτυχία είναι επιλογή. Να είσαι ευγνώμων, να επιβραδύνεις, να απολαμβάνεις τη ζωή».

Τα σχόλια συμπαράστασης και αγάπης κάτω από τη φωτογραφία της είναι αμέτρητα

https://www.instagram.com/p/Cf3nEAOMOX6

