Το μαγιό που φόρεσε η Δέσποινα Βανδή κολακεύει κάθε γυναίκα

Οι ενδυματολογικές επιλογές της Δέσποινας Βανδή δεν μας αφήνουν ασυγκίνητες. Είτε μιλά για ένα vintage valentine φόρεμα που μπορεί να φορούσε όταν τη βλέπαμε στην κριτική επιτροπή του Just The Two Of Us, είτε για ένα gown από τους αγαπημένους της Mi-Ro είτε για το style combo που επιλέγει σταθερά όσο μαγειρεύει στην ντιζαϊνάτη κουζίνα της: μαρινιέρα και mom jean.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram μας έκανε όμως να κοιτάξουμε πιο προσεχτικά και τις αμιγώς καλοκαιρινές εμφανίσεις της.Η διάσημη τραγουδίστρια φροντίζει για το beachwear της με την ίδια «συνέπεια» και καλαισθησία που φροντίζει και για της red carpet εμφανίσεις της.

Γι’ αυτό από τη σημερινή της ανάρτηση όπου και σατιρίζει την αγάπη της για το διάβασμα και τη λογοτεχνία «τρώγοντας» κυριολεκτικά ένα βιβλίο και γράφοντας το χαριτωμένο σχόλιο «βιβλιοφάγος» από κάτω, αυτό που προσέξαμε δεν ήταν η επιλογή αναγνώσματος που έκανε η star, αλλά το διαχρονικά κομψό μαγιό που επέλεξε να φορέσει στις διακοπές της.

Ο λόγος για ένα κόκκινο, στράπλες ολόσωμο με εντυπωσιακό χρώμα και άκρως θηλυκή γραμμή που είναι ιδανικό για κάθε σωματότυπο, από μεσογειακό με καμπύλες μέχρι αθλητικό ή skinny. Eπίσης το ageless κόψιμό του μπορεί να φορεθεί από μεγάλη ηλικιακή γκάμα γυναικών και συνδυάζεται τόσο με ένα σοφιστικέ παρεό όσο και με ένα casual denim shorts. Ένα μαγιό τόσο classy, όσο και το στυλ της Δέσποινας!