Το επόμενο πρότζεκτ του Τζορτζ Κλούνεϊ είναι μια δημόσια σχολή κινηματογράφου!

Η δημόσια σχολή κινηματογράφου θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2022 στο Λος Άντζελες.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, με τη συνδρομή των διάσημων φίλων του Εύα Λογκόρια, Κέρι Γουάσινγκτον, Μίντι Κέιλινγκ, Ντον Τσιντλ, κ.ά., ιδρύει δημόσια σχολή κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Λος Άντζελες

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία του διάσημου ηθοποιού έχει σκοπό να ενισχύσει τη διαφορετικότητα μπροστά και πίσω από τις κάμερες, δίνοντας στους μαθητές μια ισχυρή και δωρεάν ακαδημαϊκή εκπαίδευση, πρακτική κατάρτιση και πρόσβαση σε επαγγελματίες του κλάδου και ειδικούς από το Χόλιγουντ. Επίσης, το σχολείο θα προσφέρει μια ειδική πρωτοβουλία πρακτικής άσκησης

«Ο σκοπός μας είναι να στηρίξουμε τη διαφορετικότητα στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από νωρίς. Σημαίνει τη δημιουργία προγραμμάτων που θα μαθαίνουν στους νεαρούς μαθητές Λυκείου την τεχνική της κάμερας, την επεξεργασία, το οπτικά και ηχητικά εφέ και όλες τις ευκαιρίες καριέρας που έχει να προσφέρει η βιομηχανία του κινηματογράφου» ανέφερε ο Κλούνεϊ σε δήλωσή του και πρόσθεσε «Αυτό σημαίνει πρακτική άσκηση που οδηγεί σε καριέρα με καλή αμοιβή. Σημαίνει πως καταλαβαίνουμε πως είμαστε όλοι μαζί».

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να εφαρμοστεί και σε άλλα σχολεία του Λος Άντζελες, δίνοντας έτσι σε περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα κινηματογράφου και τηλεόρασης που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν λόγω των υψηλών διδάκτρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό του Λος Άντζελες, θα είναι δωρεάν και θα ξεκινήσει με μαθητές που φοιτούν στην πρώτη Λυκείου. Ωστόσο, τα επόμενα δυο χρόνια θα δέχεται και μαθητές μεγαλύτερων τάξεων.



Το σχολείο The Roybal School of Film and Television Production θα στεγάζεται στο κέντρο εκμάθησης Edward R. Roybal και θα ανοίξει τις πόρτες του το φθινόπωρο του 2022.

Ο Κλούνεϊ μαζί με τους Λογκόρια, Γουάσινγκτον, Κέιλινγκ, Τσιντλ θα καλύψουν το 20% των χρημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του πρότζεκτ, δηλαδή περίπου το ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων.



