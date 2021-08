Τζόνι Ντεπ: Τιμητικό βραβείο για την προσφορά του στον κινηματογράφο

Ο Τζόνι Ντεπ θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν θα τιμήσει τον Τζόνι Ντεπ με το Donostia Award, για την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Σε σχετική ανακοίνωση του το φεστιβάλ χαρακτήρισε τον Ντεπ ως «έναν από τους πιο ταλαντούχους και πολύπλευρους ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου». Η τελετή βράβευσης του Τζόνι Ντεπ θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι πέρσι ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο φεστιβάλ παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan».

Η απόφαση του φεστιβάλ να τιμήσει τον Τζόνι Ντεπ, σίγουρα ξάφνιασε αρκετούς, καθώς τον τελευταίο ο ηθοποιός έχει δει την καριέρα του να παίρνει την κατιούσα. Αιτία για αυτό είναι η πρόσφατη δικαστική ήττα του στη μάχη που είχε με τη βρετανική «The Sun» για δημοσίευμα που αφορούσε τον ξυλοδαρμό της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ. Ανάλογη έκπληξη είχε προκαλέσει και πέρσι το ισπανικό φεστιβάλ, όταν επέλεξε ως ταινία έναρξης της διοργάνωσης το Rifkin’s Festival (Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν) του Γούντι Άλεν.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βραβείο Donostia έχουν τιμηθεί στο παρελθόν επίσης οι: Μέριλ Στριπ, Γκλεν Κλόουζ, Ίθαν Χοκ, Πενέλοπε Κρουζ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Βίγκο Μόρτενσεν, κ.ά.

Το Donostia, είναι ένα τιμητικό βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν από το 1986, σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες για την προσφορά τους στην Έβδομη Τέχνη.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπασιάν θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.



