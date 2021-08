La Casa de Papel, Lucifer και ό,τι νέο έρχεται στο Netflix τον Σεπτέμβριο!

Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Σεμπτέμβριο.

To φθινόπωρο ξεκινάει στο Netflix με ένα πλούσιο πρόγραμμα νέων σειρών και ταινιών που θα μας κάνει να κολλήσουμε μπροστά στην οθόνη.



Το απόλυτο highlight του Σεπτεμβρίου είναι φυσικά η κυκλοφορία του πρώτου μέρους της 5ης και τελευταίας σεζόν του ισπανικού χιτ La Casa de Papel που θα είναι διαθέσιμο για «στριμάρισμα» στις 3 Σεπτεμβρίου.

Τα καλά νέα για τους συνδρομητές που αγαπούν ιδιαίτερα τις σειρές του Netflix, δεν σταματούν εδώ. Όλοι οι φαν του Λούσιφερ περιμένουν να απολαύσουν την τελευταία σεζόν που θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου.



Ξεχωρίζουν ακόμα η πρεμιέρα της 3ης σεζόν του Sex Education και το ολοκαίνουριο Midnight Mass από τους δημιουργούς της σειράς Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ. Για τους φαν του αστυνομικού, έρχεται Ο Καστανάνθρωπος να ανεβάσει την αγωνία μας στα ύψη.



Εκτός από τις σειρές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ταινίες που μπαίνουν στη λίστα του Netflix για τον Σεπτέμβριο, ενώ από τα ντοκιμαντέρ δεν πρόκειται να χάσουμε το Σουμάχερ για τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού πιλότου της Formula 1.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix τον Σεμπτέμβριο.

Σειρές του Netflix

Q-Force

(02/9/2021)



Ένας γκέι κατάσκοπος και η μαχητική LGBTQ ομάδα του παλεύουν να αποδείξουν τι αξίζουν σε μια υπηρεσία που τους υποτιμά. Σήμερα το Δυτικό Χόλιγουντ… αύριο, ο κόσμος!

Η Τέλεια Ληστεία



Η Τέλεια Ληστεία / Money Heist Part 5: Volume 1

(03/9/2021)



Η συμμορία είναι ήδη στην Τράπεζα της Ισπανίας εδώ και πάνω από 100 ώρες και ο Καθηγητής κινδυνεύει. Η κατάσταση χειροτερεύει ακόμα περισσότερο με την έλευση του στρατού.



Γυναίκες σε Κρίση / On the Verge

(07/9/2021)



Τέσσερις γυναίκες –μια σεφ, μια μόνη μητέρα, μια κληρονόμος και μια άνεργη– εξερευνούν τον έρωτα και τη δουλειά, περνώντας κρίση μέσης ηλικίας, στο προπανδημικό Λ.Α.



Μέσα στη Νύχτα: Σεζόν 2 / Into the Night: Season 2

(08/9/2021)



Βρίσκοντας καταφύγιο βαθιά στη γη, οι επιβάτες έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από νέες δυσκολίες – και κλιμακούμενες εντάσεις με τους στρατιωτικούς οικοδεσπότες τους.





Λούσιφερ: Η Τελευταία Σεζόν Netflix



Λούσιφερ: Η Τελευταία Σεζόν / Lucifer: The Final Season

(10/9/2021)



Ο Λούσιφερ κατάφερε να προαχθεί, τη θέλει όμως τη δουλειά; Επίσης, η Κλόι ετοιμάζεται να τα παραιτηθεί από ντετέκτιβ, ο Αμέναντιλ μπαίνει στην αστυνομία και άλλα.



Final Space: Σεζόν 3

(16/9//2021)



Ο Γκάρι και το πλήρωμά του προσπαθούν να επιβιώσουν από το Τελικό Σύμπαν και να αποφύγουν το Ινβίκτους, το οποίο επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις του Φεγγαροκέικ.



Chicago Party Aunt

(17/9/2021)



Η γλεντζού από το Σικάγο Νταϊάν λατρεύει τους κρεατοφάγους Μπερς και ξέρει καλά πώς να αποφεύγει την ενηλικίωση. Έχει όμως και αδυναμία στον σπασίκλα ανιψιό της.

Σεξουαλική Αγωγή: Σεζόν 3 Netflix



Σεξουαλική Αγωγή: Σεζόν 3 / Sex Education: Season 3

(17/9/2021)



Οι φήμες για το "σχολείο του σεξ" κυκλοφορούν, καθώς ο νέος διευθυντής προσπαθεί να δαμάσει ατίθασους μαθητές και ο Ότις επιχειρεί να κρύψει το μυστικό του φάσωμα.



Στο Φάσμα του Έρωτα: Σεζόν 2 / Love on the Spectrum: Season 2

(21/9/2021)



Όλοι δυσκολευόμαστε να βρούμε τον έρωτα. Για τους νεαρούς στο φάσμα του αυτισμού, η εξερεύνηση του απρόβλεπτου κόσμου των ραντεβού μπορεί να είναι ακόμα πιο περίπλοκη.



Αγαπητοί Λευκοί: Τόμος 4 / Dear White People: Volume 4

(22/9/2021)



Ξανά μαζί εν μέσω μιας πανδημίας στο μέλλον, η Σαμ και ο Λάιονελ θυμούνται την επική τελευταία τους χρονιά στο Γουίντσεστερ – η οποία εξελίσσεται σε μιούζικαλ από το '90.

Ιαγουάρος / Jaguar

(22/9/2021)



Στην Ισπανία του '60, μια επιζώσα του Ολοκαυτώματος γίνεται πράκτορας με σκοπό να παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους Ναζί που δραπέτευσαν από τη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο.

Midnight Mass

(24/9/2021)



Με την άφιξη ενός αινιγματικού ιερέα, μια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με απίστευτα γεγονότα και τρομακτικούς οιωνούς. Από τους δημιουργούς του «Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ».

Αδίστακτοι: Η Σειρά / Ganglands (Braqueurs)

(24/9/2021)



Όταν η ανιψιά του γνωρίζει έναν ισχυρό ναρκοβαρόνο, ο επαγγελματίας κλέφτης Μεντί και η συμμορία του επιδέξιων ληστών μπλέκουν σε έναν βίαιο, μοιραίο πόλεμο κυριαρχίας.

Ο Καστανάνθρωπος / The Chestnut Man

(29/9/2021)



Μια γυναίκα δολοφονείται βάναυσα σε μια παιδική χαρά της Κοπεγχάγης. Από πάνω της, κρέμεται μια κούκλα από κάστανα. Διασκευή του αγαπημένου μυθιστορήματος.

MeatEater / MeatEater: Season 10 Part 1

(29/9/2021)



Η αναζήτηση του Στίβεν για νόστιμο θήραμα σε εξωτικά μέρη τον πηγαίνει στα Βραχώδη Όρη και τα Όζαρκ, στα έλη της Βόρειας Καρολίνας και τα λιβάδια της Χαβάης.

Love 101: Σεζόν 2

(30/9/2021)



Η σειρά με φόντο την Κωνσταντινούπολη για εφήβους το '90 που βιώνουν αμήχανες καταστάσεις και ερωτικές απογοητεύσεις επιστρέφει για μια δεύτερη σεζόν.

Ταινίες του Netflix

Afterlife of the Party

(02/9/2021)



Η Κάσι ζει για τα πάρτι... ώσπου πεθαίνει σε ένα ατύχημα. Τώρα αυτό το κοινωνικό κορίτσι πρέπει να επανορθώσει για τα λάθη του στη Γη, αν θέλει να κερδίσει τα φτερά του.

Κέιτ Netflix



Κέιτ / Kate

(10/9/2021)



Όταν τη δηλητηριάζουν στην τελική αποστολή της, μια αδίστακτη εκτελέστρια που βρίσκεται σε δουλειά στο Τόκιο έχει 24 ώρες για να πάρει εκδίκηση.

Νυχτερινές Ιστορίες / Nightbooks

(15/9/2021)



Ο φαν των τρομακτικών ιστοριών Άλεξ πρέπει να αφηγείται καθημερινά μια ανατριχιαστική ιστορία, αλλιώς θα μείνει για πάντα αιχμάλωτος ενός μάγου, μαζί με τη νέα του φίλη.

Βόρειο Οχυρό / The Stronghold

(17/9/2021)



Έχοντας βαρεθεί τις μικροϋποθέσεις, τρεις μπάτσοι στη Μασσαλία ελπίζουν να ξεσκεπάσουν ένα κύκλωμα ναρκωτικών. Η απαίτηση ενός πληροφοριοδότη όμως, ανατρέπει τα πάντα.

Διάρρηξη Netflix



Διάρρηξη / Intrusion

(22/9/2021)



Μετά από μια μοιραία διάρρηξη στο ονειρικό νέο σπίτι ενός ζευγαριού, η πληγωμένη γυναίκα αναζητά απαντήσεις – και συνειδητοποιεί ότι ο αληθινός κίνδυνος μόλις ξεκινά.

Je Suis Karl

(23/9/2021)



Μετά τον θάνατο σχεδόν όλης της οικογένειάς της σε τρομοκρατική επίθεση, μια νεαρή γυναίκα γίνεται άθελά της μέλος της ίδιας οργάνωσης που σκότωσε τους συγγενείς της.



Το Ψαρόνι / The Starling

(24/9/2021)



Μια γυναίκα που προσαρμόζεται στη ζωή μετά από μια απώλεια έρχεται αντιμέτωπη με ένα ατίθασο πουλί που κατέλαβε τον κήπο της και έναν άντρα που προσπαθεί να προχωρήσει.



Friendzone

(29/9/2021)



Κουρασμένος από τις πλατωνικές σχέσεις, ο Τιμπό πιστεύει ότι η τύχη του θα αλλάξει όταν φλερτάρει με τη Ρόουζ. Μπορεί όμως να γίνει από κολλητός το αγόρι της;

Ήμασταν Τραγούδια / Sounds Like Love

(29/9/2021)



Βασισμένο στα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα "Canciones y recuerdos" της Ελίσαμπετ Μπεναβέντ. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Βαλβέρδε και Άλεξ Γκονζάλεζ. Σκηνοθετεί η Χουάνα Μαθίας.

Κανείς Δεν Bγαίνει Zωντανός Netflix



Κανείς Δεν Bγαίνει Zωντανός / No One Gets Out Alive

(29/9/2021)



Μια ιστορία τρόμου για ένα στοιχειωμένο σπίτι, μια θλιβερή μαρτυρία για τη ζωή των μεταναστών και ένας κόσμος όπου η αρχαία παράδοση μπορεί να γίνει τρομακτικά αληθινή.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αντίστροφη Μέτρηση: Αποστολή Inspiration4 στο Διάστημα / Countdown: Inspiration4 Mission to Space



Μια σειρά μίας σεζόν για την πρώτη αποστολή στο διάστημα αποκλειστικά από πολίτες.

06/9: Επεισόδια 1-2

13/9: Επεισόδια 3-4

30/9: Φινάλε



Άγνωστες Πτυχές: Σε Οριακό Σημείο / Untold: Breaking Point

(07/9/2021)



Δεχόμενος πίεση να συνεχίσει μια νικηφόρα παράδοση στο αμερικανικό τένις, ο Μάρντι Φις αντιμετώπισε ψυχικά προβλήματα που άλλαξαν τη ζωή του εντός κι εκτός τερέν.



Οι Ήρωές μου Ήταν Καουμπόηδες / My Heroes Were Cowboys

(16/9/2021)



Τα γουέστερν απάλυναν τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Ρόμπιν Γουίλτσαϊρ. Τώρα ζει το όνειρό του, εκπαιδεύοντας τα άλογα που αγαπά για τη μεγάλη οθόνη.



Οι Γυναίκες και ο Δολοφόνος / The Women and the Murderer

(09/9/2021)



Αυτό το ντοκιμαντέρ ακολουθεί μια αστυνομικό και τη μητέρα ενός θύματος δολοφονίας στις άοκνες προσπάθειές τους να βρουν έναν κατά συρροή δολοφόνο στο Παρίσι του 1990.



Αδερφοί εξ Αίματος: Μάλκολμ Χ και Μοχάμεντ Άλι / Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

(09/9/2021)



Από μια τυχαία συνάντηση σε μια τραγική κατάληξη, η μοναδική σχέση του Μάλκολμ Χ και του Μοχάμεντ Άλι ραγίζει από το βάρος της δυσπιστίας και των μεταβαλλόμενων ιδανικών.



Ιστορίες Εγκλήματος: Αστυνομία στην Ινδία / Crime Stories: India Detectives

(Έρχεται τον Σεπτέμβριο)



Κάμερες παρακολουθούν την αστυνομία της Μπανγκαλόρ και ρίχνουν μια σπάνια ματιά στις σύνθετες και δύσκολες εσωτερικές διαδικασίες τεσσάρων μεγάλων ερευνών εγκλημάτων.

Σουμάχερ Netflix



Σουμάχερ / Schumacher

(15/9/2021)



Ένα εύστοχο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ, που αναδείχτηκε σε θρύλο της Φόρμουλα 1 χάρη στο τολμηρό και ασυμβίβαστο πνεύμα του.



Βεντέτα: Αλήθεια, Ψέματα και η Μαφία / Vendetta: Truth, Lies and The Mafia

(24/9/2021)



Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την αληθινή ιστορία πίσω από δύο "αντιμαφιόζους" σταυροφόρους της Σικελίας, οι οποίοι δικάστηκαν για μεγάλα εγκλήματα που διέπραξαν.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Kid Cosmic: Σεζόν 2

(07/9/2021)



Ο Τζο μαθαίνει πώς γίνεσαι αληθινός αρχηγός, καθώς οι Ντόπιοι Ήρωες ξεκινούν μια διαστημική περιπέτεια για να βρουν τα άλλα Πετράδια Δύναμης και να σώσουν τον γαλαξία.



Octonauts: Above & Beyond

(07/9/2021)



Οι Χταποδοναύτες εξερευνούν πλέον πέρα από τη θάλασσα και φτάνουν στη στεριά! Με νέες περιπέτειες και νέους φίλους, προστατεύουν κάθε οικότοπο και ζώο που κινδυνεύει.



Χ-Μαν και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος / He-Man and the Masters of the Universe

(16/9/2021)



Ο πανίσχυρος έφηβος Άνταμ και η ομάδα των απροσάρμοστων ηρώων ανακαλύπτουν τη θρυλική δύναμη του Γκρέισκαλ και υπερασπίζονται την Ετέρνια από τον μοχθηρό Σκέλετορ.



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Η Κρίσι στο Τιμόνι / Go! Go! Cory Carson: Chrissy Takes the Wheel

(21/9/2021)



Από ηλεκτρονικά, μέρες για έλκηθρο και θεραπείες του λόξιγκα, η φιλοπερίεργη αδελφούλα του Κόρι Ρόδα, Κρίσι, πατά γκάζι μόνη της για διασκέδαση και περιπέτειες στην πόλη.



My Little Pony: Η Νέα Γενιά / My Little Pony: A New Generation

(24/9/2021)



Η Εκουέστρια είναι διχασμένη. Όμως, μια πρόσχαρη ηρωίδα πιστεύει ότι τα Πόνι της Γης, οι Πήγασοι και οι Μονόκεροι πρέπει να είναι φίλοι. Και είναι έτοιμη να το αποδείξει.



Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας / Ada Twist, Scientist

(28/9/2021)



Η μικροσκοπική επιστήμονας Έιντα Τουίστ και οι δύο κολλητοί της θέτουν μεγάλα ερωτήματα – και συνεργάζονται για να ανακαλύψουν την αλήθεια για τα πάντα!

