Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη για τον διεθνή κινηματογράφο

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι από τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες παγκοσμίως. Έγραψε μουσική για τον διεθνή κινηματογράφο, και βρίσκεται ανάμεσα στους 3 μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες του κόσμου σύμφωνα με την IMDΒ.

Η Κινηματογραφική Βάση Δεδομένων IMDB κατέταξε τον Μίκη Θεοδωράκη, στο Νο3 στη λίστα με τους 55 κορυφαίους συνθέτες μουσικής όλων των εποχών για τον κινηματογράφο (Top 55 Greatest Sound Track Composers Ever!), με Νο1 τον Ennio Moriccone και Νο2 τον Jonathan Newton Howard.

Γενικότερα η IMDB στις διάφορες κατηγορίες που παρουσιάζει κατατάσσει το Μίκη Θεοδωράκη στις πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων και διασημότερων συνθετών στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής. Είναι ο πρώτος καλύτερος συνθέτης στην κατηγορία BAFTA για τη μουσική του στο «Serpico» με δεύτερο το Nino Rota για τη μουσική του στο «ο νονός».

Σημειωτέον ό,τι για του περισσότερους απ’ αυτούς τους κρινόμενους συνθέτες, η κινηματογραφική μουσική είναι η αποκλειστική ή η κύρια δραστηριότητα και όχι η δευτερεύουσα όπως του Μίκη Θεοδωράκη.

Η διάκριση και η φήμη του Θεοδωράκη στον Αμερικανικό Κινηματογράφο προκύπτει κυρίως από δύο φίλμ: Alexis Ζorbas και Serpico.

Τα βραβεία που έχουν δοθεί στο Μίκη Θεοδωράκη για την κινηματογραφική μουσική του είναι τα εξής:

1962: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την μουσική στην ταινία Ηλέκτρα του Μιχάλη Κακογιάννη

1965: Βραβεύεται με τη Χρυσή Σφαίρα από τη: Hollywood Foreign Press Association για τη μουσική στο έργο «Ζορμπάς»

Βραβεία BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. (Τα βρετανικά βραβεία BAFTA είναι αντίστοιχα των Όσκαρ)

1970: Βραβεύεται με το βραβείο BAFTA για τη μουσική στο έργο «Ζ»

1974: Βραβεύεται με το βραβείο BAFTA για τη μουσική στο έργο «Κατάσταση πολιορκίας»

1975: Βραβεύεται με το βραβείο BAFTA για τη μουσική στο έργο «Serpico»

Μουσικά Βραβεία Grammy, απονέμονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, για τη βράβευση επιτυχημένων καλλιτεχνών στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας από την Εθνική Ακαδημία Τεχνών κι Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

1965: Βραβεύεται με το βραβείο Grammy για τη μουσική στο έργο «Ζορμπάς»

1974: Βραβεύεται με το βραβείο Grammy για τη μουσική στο έργο «Serpico» Διεθνής Μπιενάλε Μουσικής Κινηματογράφου Βόννη, Γερμανία. Βραβεύεται για το συνολικό του έργο στη κινηματογραφική μουσική, με το βραβείο «Erich Wolfgang Korngold»

27-29/06/2002: Ο Μίκης Θεοδωράκης τιμήθηκε στη Βόννη με το βραβείο Erich Wolfgang Korngold για κινηματογραφική μουσική στη Μπιενάλε Μουσικής Κινηματογράφου (2002 International Biennal for Film Music). Προς τιμήν του πραγματοποιήθηκε μια συναυλία μουσικής δωματίου στο Beethovenhaus – το σπίτι που γεννήθηκε ο Μπετόβεν- στις 27 Ιουνίου και μια ανοιχτή συναυλία με τη σουίτα Μπαλέτου «Αλέξη Ζορμπάς» στις 29, με την Ομοσπονδιακή Ορχήστρα Νέων. Ένας ύμνος για τον Μίκη Θεοδωράκη ήταν η ομιλία που εκφώνησε ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Τζακ Λανγκ στην εκδήλωση.

2007: Η World Soundtrack Academy τίμησε τον Θεοδωράκη με το βραβείο Lifetime Achievement για το συνολικό του έργο στη κινηματογραφική μουσική, σε ειδική τελετή (20/10) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γάνδης στο Βέλγιο.

2011: Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF): Βραβεύεται με το βραβείο «Ορφέας»

Ταινίες με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη

20+1 πολύ μικρές -μονόλεπτες- μουσικές ιστορίες από ισάριθμες ταινίες με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Πρόκειται για μια σπονδυλωτή, μικρού μήκους ταινία, που ακολουθεί τη χρονολογική σειρά της παραγωγής των αρχικών κινηματογραφικών ταινιών κι αποδίδει μια συνολική εικόνα των ταινιών και της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε ιστορία αρχίζει με το κύριο πόστερ της ταινίας, τον τίτλο της και από τους συντελεστές, τον σκηνοθέτη και τον μουσικό δημιουργό, που είναι πάντα ο Μίκης Θεοδωράκης, κι ακολουθούν επιλεγμένα πλάνα από την ταινία, με μουσική υπόκρουση από το κυρίως μουσικό θέμα και τυχόν διάλογοι. Οι πολύ μικρές ιστορίες, είτε αφηγούνται την υπόθεση της ταινίας, είτε μια επιμέρους πλευρά της. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει μουσική για τον κινηματογράφο σε 34 ταινίες.

1953/ “THE BAREFOOT BATAILLON” – “ΤΟ ΞΥΠΟΛΥΤΟ ΤΑΓΜΑ” [Σκηνοθεσία: Greg Tallas (Γρηγόρης Θαλασσινός)]

1953/ “ΕΥΑ” [Σκηνοθεσία: Μαρία Πλυτά]

1953/ “Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΟΡΦΑΝΗΣ” [Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δαδήρας, Σπύρος Νικολαϊδης]

1957/ “ILL MΕT BY MOONLIGHT” – “Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑΙΠΕ” [Σκηνοθεσία: Michael Powell – Emeric Pressburger]

1958/ “HONEYMOON” – “Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ” [Σκηνοθεσία: Michael Powell]

1960/ “FACES IN THE DARK” – “ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ” [Σκηνοθεσία: David Eady]

1961/ “ΜΥΡΤΙΑ” [Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης]

1961/ «ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ» [Σκηνοθεσία: Αλέκος Αλεξανδράκης]

1961/ “THE SHADOW OF THE CAT” – “Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ” [Σκηνοθεσία: John Gilling]

1961/ “PHAEDRA” – “ΦΑΙΔΡΑ” [Σκηνοθεσία: Jules Dassin (Ζυλ Ντασέν)]

1961/ “ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” [Σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας]

1962/ “ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ” [Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός]

1962/ “ELECTRA” – “ΗΛΕΚΤΡΑ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1962/ “LES AMANTS DE TERUEL” – “ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΡΟΥΕΛ” [Σκηνοθεσία: Raymond Rouleau]

1962/ “FIVE MILES TO MIDNIGHT” – “LE COUTEAU DANS LA PLAIE” – “ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ” [Σκηνοθεσία: Anatole Litvak]

1964/ “ZORBA THE GREEK” – “ΖΟΡΜΠΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1965/ “ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ” [Σκηνοθεσία: Άδωνις Κύρου]

1966/ “UNE BALLE AU COEUR” – “ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ” [Σκηνοθεσία: Jean-Daniel Pollet]

1966/ “THE DAY THE FISH CAME OUT” – “ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1969/ “Z” (ζει) [Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς]

1971/ “THE TROJAN WOMEN” – “ΟΙ ΤΡΩΑΔΕΣ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1971/ “BIRIBI” [Σκηνοθεσία: Daniel Moosmann]

1972/ “ETAT DE SIEGE” – “ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ” [Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς]

1973/ “SUTJESKA – THE FIFTE OFFENSIVE” – “Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ SUTJESKA – Η ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ” [Σκηνοθεσία: Stipe Delic]

1973/ “SERPICO” – “ΣΕΡΠΙΚΟ” [Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λουμέτ (Sidney Lumet)]

1974/ “THE STORY OF JACOB AND JOSEPH” – “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1975/ “DER GEHEIMNISTRÄGER” – “Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” [Σκηνοθεσία: Franz Josef Gottlieb]

1975/ “ACTAS DE MARUSIA” – “ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΟΥΣΙΑ” [Σκηνοθεσία: Miguel Littín]

1976/ «Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ» [Σκηνοθεσία: Γκυκοφρύδης Πάνος, Κατσουρίδης Ντίνος]

1976/ “IPHIGENIA IN AULIS” – “ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ” [Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης]

1980/ “Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΡΙΦΑΛΟ” [Σκηνοθεσία: Νίκος Τζίμας]

2000/ “ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ” – “BEWARE OF GREEKS BEARING GUNS” [Σκηνοθεσία: John Tatoulis]

2017/ DANCE FIGHT LOVE DIE With Mikis on the road… (The Unused Material) [Σκηνοθεσία: Αστέρης Κούτουλας]

2011/ Mikis Theodorakis. Composer – Μίκης Θεοδωράκης, o Συνθέτης [Σκηνοθεσία: Αστέρης Κούτουλας].

