«Ένας Θρίαμβος» στα ελληνικά σινεμά με «Εκρηκτικό Κοκτέιλ» νέων ταινιών

Οι νέες ταινίες που έρχονται στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου.

Χωρίς την είσοδο κάποιου blockbuster, αλλά με γνωστούς πρωταγωνιστές και ενδιαφέρουσες ταινίες ξεκινά η νέα κινηματογραφική εβδομάδα από σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου. Ίσως να το έχουμε και λίγο ανάγκη καθώς βρισκόσμαστε εν αναμονή της μεγάλης και πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ την επόμενη Πέμπτη.



Δείτε αναλυτικά τις σημερινές πρεμιέρες στα ελληνικά σινεμά:





Εξαφάνιση ανηλίκου (My son)



Οδηγώντας στην καρδιά των Highlands ο Edmond Murray λαμβάνει μια κλήση από την πρώην σύζυγό του. Απεγνωσμένη τον ενημερώνει ότι ο εφτάχρονος γιος τους που βρίσκεται σε κατασκήνωση, αγνοείται. Σύντομα γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για απαγωγή, κάτι που οδηγεί τους γονείς στην απελπισία. Με τους: Τζέιμς Μακαβόι, Κλερ Φόι, Τζέιμι Μίτσι. Σκηνοθεσία: Κριστιάν Καριόν



Μπλε Βάλτος (Blue Bayou)



Ένας αμερικανο-κορεάτης που μεγάλωσε στη Λουιζιάνα, εργάζεται σκληρά για να χαρίσει μια καλή ζωή στην οικογένειά του. Καλείται όμως να να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος προκειμένου να μη χάσει τη νέα του πατρίδα. Μια ταινία του Τζάστιν Τσον, με τον ίδιο και την Αλίσια Βικάντερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.



Ένας Θρίαμβος (The Big Hit)



Ο Ετιέν, ένας συχνά εκτός δουλειάς ηθοποιός, δουλεύει ως υπεύθυνος ενός θεατρικού εργαστηρίου σε μια φυλακή, όπου μαζεύει έναν ασυνήθιστο θίασο από κατάδικους για να ανεβάσουν το διάσημο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό. Όταν του επιτραπεί να πάρει την ομάδα των κρατούμενων σε περιοδεία του έργου σε κανονικά θέατρα έξω από τη φυλακή, ο Ετιέν επιτέλους αισθάνεται ότι αυτή μπορεί να είναι η μεγάλη του ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο του στη σκηνή και στη ζωή.



Δρόμος από πάγο (The Ice Road)



Μετά την κατάρρευση ενός απομονωμένου ορυχείου διαμαντιών στον μακρινό βόρειο Καναδά, ένας οδηγός φορτηγού καλείται να ηγηθεί μίας αταίριαστης ομάδας πάνω από τον παγωμένο ωκεανό, για να σωθούν οι εγκλωβισμένοι εργάτες του ορυχείου. Αντιμέτωποι με τον πάγο που έχει αρχίσει να λιώνει και μία καταιγίδα που πλησιάζει, ανακαλύπτουν ότι η πραγματική απειλή δεν είναι αυτή που νόμιζαν. Με τους Λίαμ Νίσον, Μάρκους Τόμας, Χολτ ΜακΚάλανι.





Μια Τετάρτη του Μαΐου (Wednesday, May 9)



Βρισκόμαστε στο Ιράν μία Τετάρτη 9 Μαΐου, όπως λέει και ο τίτλος της ταινίας του Vahid Jalilvand. Ένας μεσήλικας άντρας βάζει σε μια εφημερίδα ότι θα δώσει σε έναν από τους αιτώντες ένα μεγάλο ποσό για οικονομική βοήθεια. Τα χρήματα θα πάνε σε κάποιον που υποφέρει και χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Αμέσως κάτω από το γραφείο που ο άντρας έχει επιλέξει για να γίνει η διαλογή των αιτήσεων, επικρατεί το αδιαχώρητο από κάθε λογής κόσμο που θέλει να κάνει αίτηση για τα χρήματα που πρόκειται να δοθούν. Πολυάριθμοι άντρες αλλά κυρίως γυναίκες θα περάσουν την πόρτα του γραφείου και ο άντρας θα ακούσει τις δραματικές ιστορίες τους, έχοντας σαν στόχο να επιλέξει έναν από όσους έχει δει και να του δώσει τα χρήματα, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να συλλαμβάνει προσωρινά τον άντρα λόγω του τεράστιου πλήθους που έχει μαζέψει στον δρόμο.



Εκρηκτικό Κοκτέιλ (Gunpowder Milkshake)



Τρεις γενιές πληρωμένων δολοφόνων θηλυκού γένους αναλαμβάνουν να σώσουν ένα οχτάχρονο κορίτσι από μια σειρά αδίστακτους μαφιόζους που θέλουν να εκδικηθούν τον πατέρα του.



No Heroes



Eλληνικό ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Γιώργου Βιτσαρόπουλου. Το φιλμ επικεντρώνεται στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων (ΑΣΚΑ) στο Μαρούσι. Η ομάδα επέτρεψε στο κινηματογραφικό συνεργείο να παρακολουθήσει τις εσωτερικές διεργασίες, από τις προπονήσεις και τους αγώνες, μέχρι τις μετακινήσεις της, ενώ τα μέλη της παραχώρησαν συνεντεύξεις για το πως βρέθηκαν στο αναπηρικό αμαξίδιο, για το άθλημα που έδωσε νόημα στη ζωή τους, τους έδωσε πνοή, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της αναπηρίας και την αδιαφορία της κοινωνίας.





