Τζέιμς Μποντ: Ο θρυλικός 007 σε αριθμούς - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Η 25η ταινία Τζέιμς Μποντ με τίτλο No Time to Die, κυκλοφορεί στα ελληνικά σινεμά από σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.

Όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε ρυθμούς Τζέιμς Μποντ, καθώς (επιτέλους) μετράμε λίγες μόνο ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας και 25ης ταινίας του θρυλικού 007, με τίτλο No Time to Die.



Από σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός πράκτορας προσγειώνεται και στα ελληνικά σινεμά και όσοι έχουν κάνει ήδη κρατήσεις εισιτηρίων δεν βλέπουν την ώρα. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης, επιλεγμένες αίθουσες έχουν πραγματοποιήσει μεταμεσονύκτιες προβολές της πολυαναμενόμενης ταινίας.



Όσον αφορά την υπόθεση, Ο εμβληματικός Βρετανός πράκτορας έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ό,τι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία. Όπου «κακός» -και συγκεκριμένα εικονικός- συμπληρώστε το όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ.



Όπως μαθαίνουμε η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως αρκετά συγκινητική, ενώ κρύβει αρκετές εκπλήξεις και απαντήσεις για το franchise του 007, το μέλλον του πράκτορα και τον ρόλο των γυναικείων χαρακτήρων. Ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει λάβει θετικά σχόλια για την ερμηνεία στο κύκνειο άσμα του ως Τζέιμς Μποντ, καθώς μετά από πέντε ταινίες αποφασίζει να κρεμάσει οριστικά το σμόκιν του 007.



Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι το No Time to Die είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία στην ιστορία του franchise για τον 007. Συγκεκριμένα, η συνολική της διάρκεια αγγίζει τα 163 λεπτά! Για τους λάτρεις των αριθμών, δείτε όσα συγκεντρώσαμε για εσάς αμέσως παρακάτω:



Τη σκηνοθεσία του No Time to Die υπογράφει ο Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα. Στην ταινία συμμετέχουν ακόμα οι: Άνα ντε Άρμας, Ραλφ Φάινς, Λέα Σεντού, Μπεν Γουίσοου, Μπίλι Μάγκνουσεν, Ναόμι Χάρις, Τζέφρι Ράιτ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Λασάνα Λιντς, Ρόρι Κίνεαρ, Νταλί Μπενσάλα, Κρίστοφ Βαλτζ.



Το No Time to Die κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους από την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου σε διανομή TULIP entertainment.



