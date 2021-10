The Last Duel: Δείτε τα πρώτα 5 λεπτά της νέας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ

Η ταινία The Last Duel θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 14 Οκτωβρίου.

Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τα πρώτα 5 λεπτά της Τελευταίας Μονομαχίας του Ρίντλεϊ Σκοτ.



Με το The Last Duel ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο ιστορικό έπος μετά τον Μονομάχο και το Βασίλειο των Ουρανών. Το φιλμ βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και στο ομώνυμο βιβλίο του Έρικ Τζάγκερ, συγκεντρώνοντας ένα all star cast το οποίο περιλαμβάνει τους Άνταμ Ντράιβερ, Μπεν Άφλεκ, Ματ Ντέιμον και Τζόντι Κόμερ.



Η ιστορία τοποθετείται στη Γαλλία του 14ου αιώνα και εστιάζει στην τελευταία μονομαχία για λόγους τιμής. Συγκεκριμένα, ο ιππότης Jean De Carrouges (Ματ Ντέιμον) επιστρέφει από τον πόλεμο και μαθαίνει από τη σύζυγό του (Τζόνι Κόμερ) πως ένας -πρώην πλέον- φίλος του (Άνταμ Ντράιβερ) την έχει βιάσει. Ωστόσο κανείς δεν την πιστεύει. Ο σύζυγό της για να σώσει την τιμή του, ζητά από το βασιλιά να δώσει εντολή για μονομαχία με τον άλλο άνδρα. Αν χάσει, η σύζυγός του θα καεί στην πυρά για ψευδή κατηγορία.

Θυμίζουμε ότι το σενάριο σηματοδοτεί την επανασύνδεση του διδύμου Ντέιμον-Άφλεκ, 24 χρόνια μετά το Όσκαρ του Ξεχωριστού Γουίλ Χάντινγκ.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Οκτωβρίου.







Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.







Διαβάστε επίσης:



Netflix: Αυτός είναι ο λόγος που αναγκάζεται να κόψει σκηνές από το Squid Game



Ο Χοακίν Φίνιξ θέλει να επιστρέψει στον ρόλο του Joker!