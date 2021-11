Netflix: O Λεονάρντο ΝτιΚάπριο προσπαθεί να σώσει τον κόσμο στo τρέιλερ της νέας του ταινίας

Το Don't Look Up θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Δεκεμβρίου.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το Don't Look Up, μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της πλατφόρμας για τη φετινή χρονιά.



Στη νέα του ταινία ο Άνταμ ΜακΚέι συγκεντρώνει ένα all star cast που αποτελείται από τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην πρώτη ταινία του για το Netflix, Κέιτ Μπλάνσετ, Τίμοθι Σαλαμέ, Τζένιφερ Λόρενς, Μάθιου Πέρι, Αριάνα Γκράντε, Τζόνα Χιλ και άλλους.



Πρόκειται για μια σατιρική κωμωδία που καυτηριάζει την πολιτική των κυβερνήσεων για την κλιματική αλλαγή και από τις πρώτες ματιές που έχουμε ρίξει, αναμένεται ιδιαίτερα απολαυστική.

Η ταινία ακολουθεί δυο αστρονόμους (ΝτιΚάπριο και Λόρενς) οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι ένας αστεροειδής κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τη Γη. Η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη και αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Οι δύο επιστήμονες έρχονται στη δύσκολη θέση να ενημερώσουν την Πρόεδρο των ΗΠΑ (Μέριλ Στριπ) και ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς ωστόσο να τους πιστεύει κανείς.



Η ταινία θα είναι ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα που θα κάνει το Netflix στους συνδρομητές του, καθώς θα είναι διαθέσιμη για «στριμάρισμα» στις 24 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, μερικές ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου, το Don't Look Up θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους.



