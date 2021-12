Ανασκόπηση 2021: Αυτά είναι τα τραγούδια που «λιώσαμε» τη χρονιά που φεύγει

Ανασκόπηση 2021: Δείτε τα τραγούδια που σάρωσαν τα τσαρτ στις πλατφόρμες μουσικής για το 2021.

To 2021 φαίνεται πως μουσικά ανήκει στην Αμερικανίδα ηθοποιό, τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Ολίβια Ροντρίγο η οποία έχει σαρώσει σε όλες τις πλατφόρμες streaming μουσικής με τα τραγούδια της Good 4U και Drivers License.

Όπως δείχνει ο αριθμός των streams στις δημοφιλείς πλατφόρμες Spotify και Apple Music, καθώς και οι προβολές των μουσικών βίντεο στο YouTube, η νεαρή ερμηνεύτρια έχει αφήσει πίσω της καλλιτέχνες όπως ο Εντ Σίραν και η Τέιλορ Σουίφτ.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι το Drivers License της Ροντρίγο φιγουράρει στην κορυφή των τσαρτ του Spotify για το 2021, ενώ τερματίζει δεύτερο στο Top 5 τπυ Apple Music.

Εξίσου σαρωτική για τη χρονιά που φεύγει ήταν και οι εκ Κορέας ορμώμενοι, BTS, το boy band που έχει ξετρελάνει το παιδικό και εφηβικό κοριτσίστικο κοινό του πλανήτη. Όσοι διαβάζετε τούτες τις γραμμές και έχετε μια μικρή κόρη, αδερφή, ξαδέρφη, ανιψιά, καταλαβαίνεται για τι φρενίτιδα μιλάμε…

Σαν δυναμίτης έσκασε λοιπόν το Dynamite των νεαρών, οι οποίοι κατέκτησαν την κορυφή του Top 10 του Apple Music. Φυσικά, στα δημοφιλέστερα τραγούδια για το 2021 συναντάμε και τους συνήθεις ύποπτους: Αριάνα Γκράντε, Dua Lipa και The Weeknd.

Δείτε ποια τραγούδια «λιώσαμε» στις πλατφόρμες μουσικής το 2021:

Olivia Rodrigo - Drivers License



Πάνω από 321 εκατ. προβολές στο YouTube

No1 στο Spotify

No2 στο Apple Music

BTS - Dynamite



Πάνω από 1,3 δισ. προβολές στο YouTube

No1 στο Spotify

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)



Πάνω από 406 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο2 στο Spotify

The Kid Laroi, Justin Bieber - Stay



Πάνω από 387 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο3 στο Spotify

Ariana Grande – Positions



Πάνω από 392 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο3 στο Apple Music

Olivia Rodrigo – Good 4U



Πάνω από 309 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο4 στο Spotify

Pop Smoke ft. Lil Baby, DaBaby – For The Night



Πάνω από 164 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο4 στο Apple Music

The Weeknd - Blinding Lights



Πάνω από 527 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο5 στο Spotify

Glass Animals - Heat Waves



Πάνω από 102 εκατ. προβολές στο YouTube

Νο5 στο Apple Music