Τιτανικός: 24 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας - Αριθμοί και ρεκόρ στο Infographic του Newsbomb

Σαν σήμερα, πριν από 24 χρόνια κυκλοφόρησε μια από τις εμπορικές ταινίες στην ιστορία του σινεμά: ο Τιτανικός του Τζέιμς Κάμερον.

Ήταν 19 Δεκεμβρίου του 1997 όταν ο Τιτανικός του Τζέμις Κάμερον, κυκλοφόρησε στα σινεμά και αναδείχτηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τα ναυάγια, θέλησε να αφηγηθεί (ξανά) το ναυάγιο του Τιτανικού στο παρθενικό του ταξίδι, δημιουργώντας παράλληλα μια φανταστική ερωτική ιστορία με σκοπό να συγκλονίσει ακόμα περισσότερο το κοινό και να το κάνει με έναν τρόπο να «βιώσει» την πραγματική τραγωδία. Και το πέτυχε, ακολουθώντας τον καταδικασμένο έρωτα ανάμεσα στον Τζακ και τη Ρόουζ που ενσάρκωσαν οι 22χρονοι (αμφότεροι) τότε, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή της ταινίας που σάρωσε τα Όσκαρ, ξεκίνησε το 1995 και μάλιστα περιλαμβάνει πλάνα που τράβηξε ο ίδιος ο Κάμερον από τον πραγματικό Τιτανικό.



Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος της παραγωγής του Τιτανικού ανήλθε στο ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας τα στελέχη της Fox να τραβούν τα μαλλιά τους, αφού μιλάμε για την ακριβή ταινία του 20ού αιώνα. Το στούντιο πρότεινε στον Κάμερον να μειώσει τη διάρκεια της ταινίας που ήταν 194 λεπτά. Φυσικά ο σκηνοθέτης αρνήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλετε να μικρύνετε την ταινία μου; Θα πρέπει να με απολύσετε! Θέλετε να με απολύσετε; Θα πρέπει να με σκοτώσετε!». Τελικά ο Κάμερον πρότεινε να παραιτηθεί του μεριδίου του από τα κέρδη της ταινίας και έτσι όλοι έγιναν χαρούμενοι.

Η ταινία αναδείχτηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο και σε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι με συνολικές εισπράξεις 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Τιτανικός έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών. Κράτησε τον τίτλο για 12 ολόκληρα χρόνια και εκθρονίστηκε από την επόμενη ταινία του Κάμερον, Avatar.



Παράλληλα, ο Τιτανικός σημείωσε θριαμβευτική πορεία και στα βραβεία Όσκαρ του 1998, καταφέροντας να ισοφαρίσει το ρεκόρ που κατείχε από το 1950 η κλασική ταινία Όλα για την Εύα (All About Eve) του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς, λαμβάνοντας 14 υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ. Τελικά, η ταινία απέσπασε 11 Όσκαρ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που κατείχε από το 1959 η επική ταινία Μπεν Χουρ (Ben Hur).



Το ρεκόρ ισοφάρισε επίσης και η ταινία του 2003, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings: The Return of the King), αποσπώντας επίσης 11 Όσκαρ.

Η ταινία «Τιτανικός» σε αριθμούς Ζωή Κατσιγιάννη