Ντέιβιντ Μπόουι: 10 πράγματα που θα ήθελες να γνωρίζεις για τον «Λεπτό Λευκό Δούκα» της ροκ

Ντέιβιντ Μπόουι, ο εφευρετικός καλλιτέχνης που μπορούσε να δημιουργεί το δικό του μουσικό ύφος και τάση, να παρουσιάζει πολυσύνθετες περσόνες και να συνδυάζει ασύμβατες μεταξύ τους φόρμες.

Σαν σήμερα, στις 8 Ιανουαρίου του 1947 ήρθε στη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο Ντέιβιντ Μπόουι υπήρξε μια πολυσύνθετη περσόνα, ένας πραγματικός δανδής της ροκ, ένας ανατρεπτικός, αντισυμβατικός και αναμφισβήτητα πρωτοποριακός καλλιτέχνης που κατάφερε να αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.



Ο εξωπραγματικός Ziggy Stardust ή ο γοητευτικός Thin White Duke (Λεπτός Λευκός Δούκας) -αν προτιμάτε- ξεκίνησε το αέναο ταξίδι του στα αστέρια στις 10 Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία 69 ετών και έπειτα από 18μηνη μάχη με τον καρκίνο.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του παρουσίασε το 29ο και τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο «Blackstar» το οποίο κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του, στις 8 Ιανουαρίου του 2016.



Ακολουθούν 10 πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

1. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς. Το άλλαξε σε Μπόουι για να μην συγχέεται με τον τον Ντέιβι Τζόουνς του συγκροτήματος The Monkees.



2. O Μπόουι γεννήθηκε με μπλε μάτια. Όμως σε ηλικία 15 ετών έφαγε μπουνιά από έναν φίλο του, τον Τζορτζ Άντεργουντ, για τα μάτια ενός κοριτσιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί μόνιμη διαστολής της κόρης του ενός οφθαλμού και να φαίνεται πιο σκούρο από το άλλο.



3. Έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τον «βασιλιά της ροκ» Έλβις Πρίσλεϊ.



4. Απεχθανόταν να ταξιδεύει με αεροπλάνο και πάντα προτιμούσε το καράβι, το τρένο ακόμα και το αυτοκίνητο.

5. Το Let’s Dance έκανε τον Μπόουι σούπερσταρ. Παραμένει μέχρι σήμερα το πιο επιτυχημένο του single σε πωλήσεις.



6. Το πρώτο χιτ του Μπόουι με τίτλο Space Oddity κυκλοφόρησε στις 11 Ιουλίου του 1969. Εννέα ημέρες μετά την κυκλοφορία του, το BBC χρησιμοποίησε το τραγούδι για την κάλυψη της προσγείωσης του Apollo 11 στη Σελήνη και έγινε το πρώτο του μεγάλο χιτ στη Μεγάλη Βρετανία.

7. Τα The Rise And Fall Of Ziggy Stardust και The Spiders From Mars δημιούργησαν το πιο αναγνωρίσιμο alter-ego του Μπόουι, τον Ziggy Stardust. Μια περσόνα που όπως είχε δηλώσει αργότερα ο ίδιος, δυσκολεύτηκε να αποτινάξει.



8. Το 1985, ο ετεροθαλής αδερφός του Μπόουι, Τέρι Μπερνς, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας σε όλη του τη ζωή, δραπέτευσε από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί και αυτοκτόνησε. Στο The Complete David Bowie του Νίκολας Πεγκ, ο συγγραφέας αποκάλυψε ότι ο Μπερνς είχε μεγάλη επίδραση στη γραφή του Μπόουι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η έμπνευση για πολλά τραγούδια του, όπως τα Aladdin Sane, All the Madmen και Jump They Say.