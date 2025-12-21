Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για το πολύκροτο σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

Άγγελος Βουράκης

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

Η Ασπίς Πρόνοια

Σε καταδικαστική κρίση κατέληξε το Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών σε μία από τις μακροβιότερες και πλέον σύνθετες δικαστικές υποθέσεις στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, αυτή του σκανδάλου της Ασπίς Πρόνοια, που επί σειρά ετών βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων νομικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων.

Το δικαστήριο έκρινε εννέα κατηγορούμενους ενόχους, επιβάλλοντας ποινές που κυμαίνονται από τέσσερα έτη φυλάκισης έως δέκα έτη κάθειρξης, για τα αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της απιστίας. Πρόκειται για πράξεις που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέονται με τη διαχείριση των οικονομικών του ομίλου και την πρόκληση σοβαρής οικονομικής ζημίας.

aspis-pronoia.jpg

Η Ασπίς Πρόνοια

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκονται ανώτατα διοικητικά στελέχη του ομίλου Ασπίς Πρόνοια, τα οποία είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας την περίοδο πριν από την κατάρρευσή της, καθώς καισυγγενικά πρόσωπα του άλλοτε ισχυρού άνδρα του ομίλου, γεγονός που αποτυπώνει, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ένα ευρύτερο πλέγμα ευθυνών.

Το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση των ποινών μέχρι το εφετείο για όλους τους κατηγορούμενους και σε τρεις από αυτούς επέβαλε τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη και μακρά δικαστική πορεία.

Σε προηγούμενο στάδιο, οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί, ωστόσο ο Άρειος Πάγος προχώρησε σε αναίρεση της αθωωτικής αποφάσης, κρίνοντας ότι υπήρχαν νομικά ζητήματα που έπρεπε να επανεξεταστούν. Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου σε εκδίκαση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σημερινή ετυμηγορία.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δίκης, ηεισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των κατηγορουμένων, επικαλούμενη έλλειψη δόλου.

Ουσιαστικά, η εισαγγελέας είχε υιοθετήσει την αιτιολογία του πρώτου δικαστηρίου, προτείνοντας να απαλλαγούν οι κατηγορούμενοι με το ίδιο σκεπτικό που είχε ήδη κριθεί μη νόμιμο από τον Άρειο Πάγο — το σκεπτικό που οδήγησε, δηλαδή, στην αναίρεση της αρχικής απόφασης.

Παρά την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο κατέληξε σε διαφορετική κρίση, επιβάλλοντας καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές.

Το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, με ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και χιλιάδες ασφαλισμένους να βρίσκονται για χρόνια σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η απόφαση αυτή εκλαμβάνεται ως κομβικό σημείο στην απόδοση ποινικών ευθυνών, χωρίς ωστόσο να κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της υπόθεσης, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα αποζημιώσεων και ενδεχόμενων περαιτέρω δικαστικών εξελίξεων.

