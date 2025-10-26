Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση για την πολύκροτη δίκη της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, ως προς το οικονομικό αντικείμενό της, δίκες των τελευταίων δεκαετιών — ένα οικονομικό σκάνδαλο με προκληθείσα ζημία πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών δίκασε εκ νέου, σε πρώτο βαθμό, 16 κατηγορουμένους, ανάμεσά τους ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρείας αλλά και μέλη της οικογένειας του ισχυρού άνδρα του Ομίλου, τα οποία κατείχαν θέσεις διοίκησης στις εταιρείες του.

Αρχικά, 16 από τους 18 κατηγορουμένους είχαν απαλλαχθεί στο πρώτο δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι υπήρχε έλλειψη δόλου για τις πράξεις τους και ότι δεν γνώριζαν τις επίμαχες διαχειριστικές ενέργειες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικοί και Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Επενδύσεων, Προϊστάμενοι Λογιστηρίων κ.ά.

Το 2023, ωστόσο, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε νόμιμη αιτιολογία για την απαλλαγή. Έτσι, η υπόθεση ανεπεμφθη για νέα εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, ως προς το απαλλακτικό της σκέλος, με αποτέλεσμα 16 κατηγορούμενοι να δικαστούν από την αρχή.

Η υπόθεση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι έχασαν τα χρήματά τους είτε από ασφαλιστήρια συμβόλαια, είτε από επενδυτικά προγράμματα που κατείχαν. Ο Όμιλος της «Ασπίς Πρόνοια» είχε φτάσει να περιλαμβάνει τρεις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, μία τράπεζα, καθώς και εταιρείες συμμετοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας της έδρας, σε πρόσφατη πρότασή της που προκαλεί σημαντικά νομικά ερωτήματα, εισηγήθηκε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων, επικαλούμενη έλλειψη δόλου.

Ουσιαστικά, η εισαγγελέας υιοθέτησε την αιτιολογία του πρώτου δικαστηρίου, προτείνοντας να απαλλαγούν οι κατηγορούμενοι με το ίδιο σκεπτικό που είχε ήδη κριθεί μη νόμιμο από τον Άρειο Πάγο — το σκεπτικό που οδήγησε, δηλαδή, στην αναίρεση της αρχικής απόφασης.

Η απόφαση που είχε αναιρεθεί είχε αναγνωρίσει έλλειψη δόλου και μη γνώση σε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατα στελέχη του Ομίλου — πρόσωπα με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους. Ο Άρειος Πάγος, ωστόσο, έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς πώς ανώτατα στελέχη ενός τόσο μεγάλου Ομίλου αγνοούσαν πράξεις απιστίας, υπεξαίρεσης και απάτης που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προκάλεσαν ζημία πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας και της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2025.