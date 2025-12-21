Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β’ στο 99ο λεπτό – Ο Πανιώνιος κυνηγάει την Καλαμάτα

Γιορτές στην κορυφή θα κάνει ο «γηραιός», ο οποίος έκαμψε με 2-1 την αντίσταση του ΠΑΟΚ Β’, χάρη σε τέρμα του Παναγιωτίδη στο 90+9’.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Τσιντώνη στο 20ο λεπτό, ενώ είχαν δοκάρι, έπειτα από κεφαλιά του Δημητρίου. Η δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι Γκιτέρσου, αλλά οι φιλοξενούμενοι με το… buzzer beater του Παναγιωτίδη πήραν το «διπλό» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκη.

Ο Ηρακλής περιμένει τυχόν «στραβοπάτημα» της Αναγέννησης Καρδίτσας στο αυριανό (22/12) δύσκολο παιχνίδι της με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη, ώστε να μεγαλώσει τη διαφορά.

Η Νίκη Βόλου δεν απέφυγε τη βαθμολογική απώλεια στην Καβάλα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα και βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Λουκίνα (42’) και τον Στοϊλκοβιτς (65’), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τους Ξυγκόρο (58’) και Σιφναίο (78’) και πήραν έναν σημαντικό βαθμό, στην προσπάθειά τους να μπουν στα playoffs.

Ξανά στο -2 από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος

Σε απόσταση... βολής από την πρωτοπόρο Καλαμάτα παραμένει ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι», με γκολ του Κολοβού στο 37ο λεπτό, νίκησαν 1-0 το Αιγάλεω στη Νέα Σμύρνη και πλησίασε ξανά στο -2 από την ομάδα της Μεσσηνίας. Πανιώνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στην έδρα της δεύτερης στον πρώτο τους αγώνα το 2026.

Μολονότι δέχθηκε γκολ στο 1ο λεπτό από τον Χατζηδημητρίου, ο Ολυμπιακός Β’ έκανε την ανατροπή στο Αργος, όπου νίκησε 2-1 τον ουραγό Παναργειακό κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, που οδηγεί στα playoffs.

Ο Ζουγλής στο 8’ και ο Πνευμονίδης στο 18’ «υπέγραψαν» τη δεύτερη διαδοχική νίκη των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι ξεπέρασαν στη βαθμολογία την Ελλάς Σύρου, που παραχώρησε 1-1 στην Ηλιούπολη. Η Μαρκό επικράτησε 2-0 των Χανίων, σε μια αναμέτρηση, όπου ο Σεμπά πέτυχε το γκολ της χρονιάς και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Η 15η αγωνιστική στη Super League 2

Α' όμιλος

Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2

ΠΑΟΚ Β'- ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αστέρας AKTOR Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας (22/12, 14:00)

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 37 Αναγέννηση Καρδίτσας 33 -14αγ. Νίκη Βόλου 32 Αστέρας AKTOR Β’ 27 -14αγ. Καβάλα 19 ΠΑΟΚ Β' 15 Νέστος Χρυσούπολης 15 Καμπανιακός 12 ΠΑΣ Γιάννινα 9 Μακεδονικός 6

Β' όμιλος

ΓΣ Μαρκό – Χανιά 2-0

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β' 1-2

Πανιώνιος – Αιγάλεω 1-0

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 41 Πανιώνιος 39 ΓΣ Μαρκό 28 Ολυμπιακός Β΄ 21 Athens Kallithea FC 21 Ελλάς Σύρου 20 Αιγάλεω 14 Χανιά 12 Ηλιούπολη 8 Παναργειακός 4

