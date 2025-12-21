Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β’ στο 99ο λεπτό – Ο Πανιώνιος κυνηγάει την Καλαμάτα

Ο Ηρακλής λύγισε τον ΠΑΟΚ Β’ με γκολ στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων και παραμένει μόνος πρώτος στην κορυφή του Α’ ομίλου, ενώ ο Πανιώνιος συνεχίζει την καταδίωξη της πρωτοπόρου Καλαμάτας στον Β’ όμιλο της Super League 2.

Newsbomb

Super League 2
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γιορτές στην κορυφή θα κάνει ο «γηραιός», ο οποίος έκαμψε με 2-1 την αντίσταση του ΠΑΟΚ Β’, χάρη σε τέρμα του Παναγιωτίδη στο 90+9’.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Τσιντώνη στο 20ο λεπτό, ενώ είχαν δοκάρι, έπειτα από κεφαλιά του Δημητρίου. Η δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι Γκιτέρσου, αλλά οι φιλοξενούμενοι με το… buzzer beater του Παναγιωτίδη πήραν το «διπλό» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκη.

Ο Ηρακλής περιμένει τυχόν «στραβοπάτημα» της Αναγέννησης Καρδίτσας στο αυριανό (22/12) δύσκολο παιχνίδι της με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη, ώστε να μεγαλώσει τη διαφορά.

Η Νίκη Βόλου δεν απέφυγε τη βαθμολογική απώλεια στην Καβάλα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα και βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Λουκίνα (42’) και τον Στοϊλκοβιτς (65’), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τους Ξυγκόρο (58’) και Σιφναίο (78’) και πήραν έναν σημαντικό βαθμό, στην προσπάθειά τους να μπουν στα playoffs.

Ξανά στο -2 από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος

Σε απόσταση... βολής από την πρωτοπόρο Καλαμάτα παραμένει ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι», με γκολ του Κολοβού στο 37ο λεπτό, νίκησαν 1-0 το Αιγάλεω στη Νέα Σμύρνη και πλησίασε ξανά στο -2 από την ομάδα της Μεσσηνίας. Πανιώνιος και Καλαμάτα θα αναμετρηθούν στην έδρα της δεύτερης στον πρώτο τους αγώνα το 2026.

Μολονότι δέχθηκε γκολ στο 1ο λεπτό από τον Χατζηδημητρίου, ο Ολυμπιακός Β’ έκανε την ανατροπή στο Αργος, όπου νίκησε 2-1 τον ουραγό Παναργειακό κι ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, που οδηγεί στα playoffs.

Ο Ζουγλής στο 8’ και ο Πνευμονίδης στο 18’ «υπέγραψαν» τη δεύτερη διαδοχική νίκη των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι ξεπέρασαν στη βαθμολογία την Ελλάς Σύρου, που παραχώρησε 1-1 στην Ηλιούπολη. Η Μαρκό επικράτησε 2-0 των Χανίων, σε μια αναμέτρηση, όπου ο Σεμπά πέτυχε το γκολ της χρονιάς και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Η 15η αγωνιστική στη Super League 2

Α' όμιλος

  • Καβάλα – Νίκη Βόλου 2-2
  • ΠΑΟΚ Β'- ΠΟΤ Ηρακλής 1-2
  • Αστέρας AKTOR Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας (22/12, 14:00)

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 37
  2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 -14αγ.
  3. Νίκη Βόλου 32
  4. Αστέρας AKTOR Β’ 27 -14αγ.
  5. Καβάλα 19
  6. ΠΑΟΚ Β' 15
  7. Νέστος Χρυσούπολης 15
  8. Καμπανιακός 12
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 9
  10. Μακεδονικός 6

Β' όμιλος

  • ΓΣ Μαρκό – Χανιά 2-0
  • Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1
  • Παναργειακός – Ολυμπιακός Β' 1-2
  • Πανιώνιος – Αιγάλεω 1-0

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 41
  2. Πανιώνιος 39
  3. ΓΣ Μαρκό 28
  4. Ολυμπιακός Β΄ 21
  5. Athens Kallithea FC 21
  6. Ελλάς Σύρου 20
  7. Αιγάλεω 14
  8. Χανιά 12
  9. Ηλιούπολη 8
  10. Παναργειακός 4

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βετεράνος Ira «Ike» Schab σε ηλικία 105 ετών - Ήταν από τους τελευταίους επιζώντες της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ το 1941

18:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 39χρονος πατριός για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της συντρόφου του

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Μύθου στην κορυφή της επίθεσης για τον «δικέφαλο»

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη οι «πράσινοι» στο βασικό σχήμα

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Νίκος Λαζαρίδης, ιδρυτής του ομώνυμου γνωστού οινοποιείου

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Πέθανε ο σπουδαίος ζωγράφος Άρνουλφ Ράινερ

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανησυχία στους Αγίους Αποστόλους - Μεγάλο ρήγμα εμφανίστηκε πάνω από τη σπηλιά

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Στόουνχεντζ: Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο - Δείτε φωτογραφίες

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι στρατιώτες απήγαγαν 50 Ουκρανούς από χωριό στα σύνορα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομοκρατία ως άλλοθι και απειλή: Tο παγκόσμιο αποτύπωμα της επίθεσης στο Σίδνεϊ - «Έρχεται κλιμάκωση, ο ISIS επανακάμπτει» λέει ειδικός στο Newsbomb

17:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Γεμάτη κόσμο η πλατεία του Αετού για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: 69χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε χωράφι

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία με βουλευτή του Ερντογάν να εμφανίζεται με ρολόι 9,2 εκατ. λιρών

17:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε τον ΠΑΟΚ Β’ στο 99ο λεπτό – Ο Πανιώνιος κυνηγάει την Καλαμάτα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατάσχουν τρίτο τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Νυχτερινός Ποιμήν» στο Περιστέρι: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ανήλικους που έπιναν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Νίκος Λαζαρίδης, ιδρυτής του ομώνυμου γνωστού οινοποιείου

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανησυχία στους Αγίους Αποστόλους - Μεγάλο ρήγμα εμφανίστηκε πάνω από τη σπηλιά

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία με βουλευτή του Ερντογάν να εμφανίζεται με ρολόι 9,2 εκατ. λιρών

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης», λέει ο Δούκας

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ