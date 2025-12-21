Super League 2: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο

Η Μαρκό φιλοενεί τα Χανιά στην έδρα της για την 15η αγωνιστική της Super League 2 και προηγείται με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 19ο λεπτό ο Μεντόζα σέντραρε κι ο Σεμπά έκανε κοντρόλ με το αριστερό του πόδι, γύρισε την μπάλα στο δεξί και βρήκε τα δίχτυα των Χανίων για το 1-0.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ, ωστόσο, πέτυχε λίγο μετά και το 5ο του γκολ σε δέκα συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Και αυτή τη φορά ήταν αδιανόητο... Με ανάποδο ψαλίδι από το ύψος της μεγάλης περιοχής!

Απολαύστε το γκολ του Σεμπά: