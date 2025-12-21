Μαζικό μπλακ άουτ «βύθισε» το Σαν Φρανσίσκο στο σκοτάδι - Προβλήματα σε καταστήματα και φανάρια

Μαζικό μπλακ άουτ «βύθισε» στο σκοτάδι περίπου 130.000 κατοίκους του Σαν Φρανσίσκο το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) με την βασική εταιρεία παροχής ρεύματος της πόλης να ανακοίνωσε ότι έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση περίπου 95.000 πελατών.

«Τα συνεργεία είχαν αποκαταστήσει την παροχή ρεύματος σε περίπου 95.000 πελάτες ως τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (09:00 ώρα Ελλάδος σήμερα), ενώ γύρω στους 35.000 παραμένουν χωρίς ρεύμα», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Pacific Gas & Electric Company, η οποία είχε προβλέψει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι «μέσα στη νύχτα αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και για τους υπόλοιπους που δεν είχαν ρεύμα λόγω βλάβης στο Σαν Φρανσίσκο».

Nearly 125,000 San Francisco households and businesses lost power Saturday due to PG&E blackouts that brought a massive portion of the city to a halt — darkening businesses and homes, causing traffic jams and forcing BART trains to bypass at least two downtown stations. pic.twitter.com/Yiyazu0Ujz — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 21, 2025

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ντάνιελ Λούρι, η διακοπή ρεύματος προκλήθηκε από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγάλο μέρος της πόλης και τεχνολογικού κόμβου στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, που έχει πάνω από 800.000 κατοίκους, είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, με το μπλακάουτ να διατάραξε τη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, προτού αρχίσει να αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην πόλη.

The power outage in San Francisco has caused Waymo’s self-driving cars to come to a halt, leading to traffic disruptions across the city. https://t.co/8vPCrKF9ze pic.twitter.com/kXjOJ3UN4c — Breaking911 (@Breaking911) December 21, 2025

Ορισμένες περιοχές του Σαν Φρανσίσκο είχαν καλυφθεί από ομίχλη και πολλά καταστήματα αναγκάστηκαν να κλείσουν εν μέσω των χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με την εφημερίδα The San Francisco Chronicle.

??? LARGEST BLACKOUT IN SAN FRANCISCO HISTORY SHUTS OFF GOLDEN GATE BRIDGE



The power cut out in the middle of a rainy day, just in time to ruin holiday plans and trap people on broken trains.



Public transit? Dead. Bay Area Rapid Transit stations shut down. Muni and the Central… pic.twitter.com/zR1FawRDX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 21, 2025

Η απότομη μείωση του αριθμού των πελατών μερικές μόνο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ήταν «καταστροφική» για τα καταστήματα, δήλωσε στην εφημερίδα ο υπεύθυνος καταστήματος οικιακών ειδών.

«Ξέρω ότι η μέρα αυτή ήταν δύσκολη», σημείωσε ο δήμαρχος σε βίντεο που αναρτήθηκε στο «X» από το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της πόλης. Οι δημοτικές αρχές είχαν ζητήσει προηγουμένως από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

A major power outage caused a widespread blackout across San Francisco, leaving approximately 130,000 households without electricity. pic.twitter.com/oaFRkjsCd9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 21, 2025

«Έχει σημειωθεί μια πρόοδος, αλλά για όσους από εσάς δεν έχετε ρεύμα, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είσαστε ασφαλείς, ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι καλά», πρόσθεσε.

Η αστυνομία, η πυροσβεστική και δημοτικοί αξιωματούχοι κινητοποιήθηκαν, ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους αν είναι δυνατό, συνέχισε, προσθέτοντας ότι λόγω της βλάβης διακόπηκε η λειτουργία πολλών φωτεινών σηματοδοτών και τροχονόμοι τοποθετήθηκαν σε σταυροδρόμια για τον έλεγχο της κυκλοφορίας.