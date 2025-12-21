Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ

Η έρευνα καταγράφει, για πρώτη φορά, το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η NielsenIQ για λογαριασμό του ΣΕΛΠΕ σχετικά με τη χρήση των ασιατικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου από τους Έλληνες καταναλωτές, δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Η έρευνα καταγράφει, για πρώτη φορά, το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, τις συνήθειες και τις αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τα κύρια ευρήματα της έρευνας προκύπτει εξαιρετικά υψηλή διείσδυση των ασιατικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα:

- Το 94% των συμμετεχόντων πραγματοποίησε online αγορές το τελευταίο 12μηνο.

- Από αυτούς, το 85% έχει αγοράσει από τουλάχιστον μία πλατφόρμα με έδρα σε χώρα εκτός ΕΕ.

- Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές.

- Οι πιο αναγνωρίσιμες πλατφόρμες είναι το Temu και το Shein, με πολύ υψηλά επίπεδα awareness.

- Περίπου 3 στους 10 χρήστες κάθε πλατφόρμας πραγματοποιούν αγορές τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες από τις online πλατφόρμες εκτός ΕΕ αγοράζουν ρούχα ένδυσης, είδη σπιτιού και μικροαντικείμενα, ηλεκτρονικά και gadgets.

Την ίδια ώρα, η χαμηλή τιμή αποτελεί το κυρίαρχο κίνητρο για online αγορές, με μεγάλη διαφορά από κάθε άλλο κριτήριο.

Οι χρήστες ασιατικών πλατφορμών ξοδεύουν συνολικά περισσότερα online από τους non-buyers.

Η μέση ετήσια δαπάνη που κατευθύνεται στα marketplaces χωρών εκτός ΕΕ ανέρχεται σε 244 ευρώ και αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής online δαπάνης αυτών των χρηστών.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι 4 στους 10 χρήστες δηλώνουν υψηλή ικανοποίηση από τις αγορές τους. Η εμπιστοσύνη παραμένει μέτρια, με έντονη επιφυλακτικότητα. Οι μη χρήστες δηλώνουν πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη συνολικά.

Έξι στους 10 καταναλωτές θεωρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας «πολύ σημαντικά». Επτά στους 10 χρήστες των matketplaces με έδρα χώρες εκτός ΕΕ, γνωρίζουν ότι αυτά ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά standards. Παρά αυτή τη γνώση, η χαμηλή τιμή εξακολουθεί να υπερισχύει ως κίνητρο αγοράς.

Σε περίπτωση αύξησης τιμών λόγω δασμών, σχεδόν 40% των χρηστών δηλώνει ότι θα σταματούσε τις αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Αντίστοιχα, περίπου 1 στους 3 καταναλωτές εμφανίζεται θετικός στην εφαρμογή ειδικού τέλους ανά παραγγελία, κυρίως όσοι ήδη δεν αγοράζουν από αυτές τις πλατφόρμες.

Από τα συμπεράσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν σωστά ότι Temu και Shein προέρχονται από την Ασία. Η αναγνώριση είναι χαμηλότερη για Trendyol και Aliexpress. Η χώρα προέλευσης επηρεάζει λίγο τους αγοραστές, αλλά πολύ τους μη αγοραστές.

Περίπου 1 στους 2 χρήστες αναζητά πληροφορίες για τις πλατφόρμες πριν αγοράσει. Οι μη αγοραστές αναζητούν σημαντικά περισσότερες πληροφορίες.

Βασικές πηγές είναι: Google, reviews, websites των sellers, online communities.

Η ελληνική αγορά, σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση των πλατφορμών με έδρα χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως λόγω της πολιτικής χαμηλών τιμών και της έντονης παρουσίας στα social media.

Παρά τη μεγάλη χρήση, οι καταναλωτές διατηρούν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ πιθανές ρυθμιστικές παρεμβάσεις φαίνεται να μπορούν να μεταβάλουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ο Κώστας Γεράρδος, πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ δήλωσε: «Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν με ποσοτικούς όρους αυτό που στο λιανεμπόριο βιώνουμε ήδη ως δομική στρέβλωση: τη διαμόρφωση ενός παράλληλου εμπορίου, όπου η χαμηλή τιμή επιτυγχάνεται μέσω απουσίας κανόνων. Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν σε περιβάλλον υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αυστηρών ελέγχων και πλήρους συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Αντίθετα, ένα μεγάλο μέρος των marketplaces χωρών με έδρα εκτός ΕΕ, δραστηριοποιείται ουσιαστικά εκτός αυτού του πλαισίου, χωρίς ισοδύναμες υποχρεώσεις και χωρίς αντίστοιχη ευθύνη για τα προϊόντα που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητούμε ίσους κανόνες για όλους: ουσιαστικούς ελέγχους, φορολογική και τελωνειακή ισοτιμία και διασφάλιση ότι κάθε προϊόν που εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά πληροί τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Η προστασία του καταναλωτή και η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, απαιτούν ενιαίο, συνεκτικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο».

