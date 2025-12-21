Τουρκία: Βουλευτής του Ερντογάν προκαλεί τους Τούρκους με ρολόι 9,2 εκατ. λιρών

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρέθηκε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος AKP, Nebi Hatipoğlu, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό προκάλεσε αίσθηση φορώντας ρολόι αξίας 9,2 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (184.000 ευρώ).

Το πολυτελές ρολόι άναψε φωτιές στον δημόσιο διάλογο στην Τουρκία και κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επίμαχο ρολόι είναι κατασκευασμένο από μαύρο κεραμικό με τιτάνιο πλαίσιο, ενώ στη δευτερογενή αγορά η αξία αντίστοιχων μοντέλων κυμαίνεται από 5 έως 7,5 εκατομμύρια λίρες.

Ο Hatipoğlu, πρώην στέλεχος του İYİ Parti που μεταπήδησε στο κυβερνών κόμμα, απάντησε στην κριτική με σκληρή επίθεση κατά του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Özgür Özel, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φόντο δηλώσεις του τελευταίου στην Αδριανούπολη για τον ποταμό Μαρίτσα.

Στο μακροσκελές και αιχμηρό μήνυμά του, ο Hatipoğlu υποστήριξε ότι «το κόμμα που κυβερνά τη χώρα επί σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα δεν θα μείνει ποτέ χωρίς πατρίδα», αφήνοντας σαφείς αιχμές για στελέχη και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, τους οποίους κατηγόρησε ότι «καταφεύγουν στην Ευρώπη, κυνηγημένοι από υποθέσεις και κατηγορίες».

Κλείνοντας, επιχείρησε να δώσει προσωπική διάσταση στην αντιπαράθεση, δηλώνοντας: «Στη ζωή μου δεν έχω ούτε μια τουρκική λίρα από δημόσιο διαγωνισμό. Τα παράνομα κέρδη χρειάζονται απόκρυψη, όχι όσα αποκτήθηκαν νόμιμα. Αυτή είναι η διαφορά μου από εσάς».