Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

Ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων, όπως αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενίσχυση του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με αγρότες από όλο τον νομό που έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 στη διασταύρωση του Λευκώνα με προορισμό τον Μεθοριακό σταθμό.

Σημειώνετια ότι οι αγρότες θα ανοίξουν τον Μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα και την την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

