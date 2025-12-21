Οι ΗΠΑ κατάσχουν τρίτο τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή καταδιώκει πετρελαιοφόρο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα, ανέφεραν την Κυριακή αξιωματούχοι στο Reuters, σε μια επιχείρηση που θα είναι η δεύτερη μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο και η τρίτη μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα

FILE - In this May 25, 2020 file photo, the Iranian oil tanker Fortune is anchored at the dock of El Palito refinery near Puerto Cabello, Venezuela. Domestic fuel shortages have led Venezuela to see relief from Iran, which in May sent five tankers of gasoline to the South American country. (AP Photo/Juan Carlos Hernandez, File)
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν την Κυριακή τρίτο πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν διευκρίνισαν ποιο πλοίο κατασχέθηκε ούτε έδωσαν συγκεκριμένη τοποθεσία για την επιχείρηση.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι το πετρελαιοφόρο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν για πρώτη φορά ένα πετρελαιοφόρο πλοίο που είχε υποστεί κυρώσεις, το Skipper, στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Έκτοτε, πλοία με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου παραμένουν στα ύδατα της Βενεζουέλας, από φόβο ότι οι ΗΠΑ θα τα αναχαιτίσουν.

Ορισμένα από αυτά θεωρούνται μέρος ενός «σκιώδους στόλου», πλοίων που χρησιμοποιούν τεχνικές απόκρυψης για να μεταφέρουν εμπορεύματα σε χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η εκστρατεία πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, περιλαμβάνει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, καθώς και περισσότερα από 20 στρατιωτικά πλήγματα σε πλοία στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική, κοντά στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιθέσεις.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα δύο πρώτα πετρελαιοφόρα που κατασχέθηκαν δραστηριοποιούνταν στη μαύρη αγορά και προμήθευαν πετρέλαιο σε χώρες που τελούν υπό κυρώσεις.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας στις ΗΠΑ πως αυτές οι κατασχέσεις θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών», ανέφερε ο Χάσετ. «Πρόκειται για ελάχιστα πλοία και για σκάφη που κινούνταν στη μαύρη αγορά».

Ωστόσο, έμπορος πετρελαίου δήλωσε στο Reuters ότι οι κατασχέσεις αυξάνουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και πιθανότατα θα ασκήσουν ανοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου με την επανέναρξη των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα. Από την άλλη πλευρά, όπως σημείωσε, οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ενδέχεται να συγκρατήσουν τα κέρδη στις τιμές.

