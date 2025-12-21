Μακρόν: Νέας γενιάς αεροπλανοφόρο θα αντικαταστήσει το «Charles-de-Gaulle»

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών ανάπτυξης και κατασκευής του μελλοντικού αεροπλανοφόρου του Εθνικού Πολεμικού Ναυτικού. Το νέο αεροπλανοφόρο αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία το 2038. «Θα αποτελέσει την απτή έκφραση της ισχύος του έθνους μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας από το Αμπού Ντάμπι.

Απευθυνόμενος στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή του μελλοντικού αεροπλανοφόρου του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό Charles de Gaulle στα τέλη της δεκαετίας του 2030.

«Σε συμμόρφωση με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από πλήρη και ενδελεχή εξέταση, αποφάσισα να εξοπλίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο. Η απόφαση να περάσουμε στη φάση υλοποίησης αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τα Γενικά Επιτελεία και τη βιομηχανία για την «ποιότητα της δουλειάς» που έχει γίνει στο συγκεκριμένο έργο. «Αυτό το εργοτάξιο θα τροφοδοτήσει άμεσα την οικονομία μας», διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι «το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελέσει την απτή απεικόνιση της ισχύος του έθνους μας».

Το σχέδιο του νέου αεροπλανοφόρου είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023. Τότε, ο τότε υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκoρνί, το είχε περιγράψει ως «ένα πλωτό τέρας» και «έναν καθεδρικό ναό της τεχνολογίας».

Το νέο αεροπλανοφόρο προορίζεται να αντικαταστήσει το «Charles-de-Gaulle» έως το 2038. Το σημερινό αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε υπηρεσία από το 2001 και έχει σχεδιαστεί για επιχειρησιακή ζωή περίπου 40 ετών.

