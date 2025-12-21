Στόουνχεντζ: Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο
Χιλιάδες άνθρωποι χόρεψαν γύρω από το Στόουνχεντζ καθώς ο ήλιος ανέτελλε πάνω από το ιστορικό αξιοθέατο της Αγγλίας την Κυριακή, για να γιορτάσουν την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου.
Το πλήθος, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κοστούμια, είχε συγκεντρωθεί πριν από την αυγή, περιμένοντας υπομονετικά στο σκοτεινό και κρύο χωράφι της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Κάποιοι τραγουδούσαν και χτυπούσαν τύμπανα, ενώ άλλοι αφιέρωναν χρόνο για να συλλογιστούν ανάμεσα στους τεράστιους πέτρινους πυλώνες.
Το αρχαίο μνημείο, το οποίο χτίστηκε πριν από περίπου 5.000 με 3.500 χρόνια, κατασκευάστηκε για να ευθυγραμμίζεται με την κίνηση του ήλιου στα ηλιοστάσια — σημαντικές ημερομηνίες στο ημερολόγιο των αρχαίων αγροτών.
Η Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ήταν η πιο σύντομη ημέρα του έτους βόρεια του ισημερινού, όπου το ηλιοστάσιο σηματοδοτεί την αρχή του αστρονομικού χειμώνα.
Στο νότιο ημισφαίριο συμβαίνει το αντίθετο, καθώς η συγκεκριμένη ημέρα είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους και σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού.
Για πολλούς, το χειμερινό ηλιοστάσιο συμβολίζει μια περίοδο ανανέωσης, επειδή μετά την Κυριακή, ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει ξανά και οι ημέρες γίνονται όλο και μεγαλύτερες κάθε μέρα μέχρι το τέλος του Ιουνίου.