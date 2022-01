Πέθανε ο Μάικλ Λανγκ, ο άνθρωπος πίσω από το θρυλικό Φεστιβάλ Woodstock

Ο Μάικλ Λανγκ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Μάικλ Λανγκ, συνδημιουργός του θρυλικού Φεστιβάλ Γούντστοκ - Woodstock Music and Art Fair, τον Αύγουστο του 1969, το οποίο αποδείχτηκε ότι ήταν ορόσημο που καθόρισε μία ολόκληρη γενιά, πέθανε στις 8 Ιανουαρίου. Ήταν 77 ετών.

Ο Λανγκ πέθανε από επιπλοκές από σπάνιο λέμφωμα non-Hodgkin στο νοσοκομείο Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο THR.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν, ο Λανγκ εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης προτού κατευθυνθεί στην περιοχή του Μαϊάμι για να οργανώνει μουσικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Miami Pop Festival το 1968, στο οποίο συμμετείχε ο Τζίμι Χέντριξ.

Ο Λανγκ μετακόμισε αργότερα στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης, όπου εργάστηκε με τον Άρτι Κόρνφελντ και τους συνεργάτες του Τζόελ Ρόζενμαν και Τζον Ρόμπερτς για να σχεδιάσουν το διάσημο Φεστιβάλ, το οποίο έλαβε χώρα από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου 1969, στο αγρόκτημα του Μαξ Γιασγκούρ κοντά στο Μπέθελ.

Το Φεστιβάλ είχε τεράστια επιτυχία με και έγινε σήμα κατατεθέν για το κίνημα της αντικουλτούρας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, the Grateful Dead, The Who, Carlos Santana, Ten Years After, Sly and the Family Stone, Joe Cocker and Crosby, Stills, Nash & Young.



«Το Γούντστοκ πρόσφερε ένα περιβάλλον για να εκφραστούν οι άνθρωποι με τον καλύτερο εαυτό τους» είχε δηλώσει ο Λανγκ στο Pollstar το 2019. «Ήταν ίσως το πιο ειρηνικό γεγονός του είδους του στην ιστορία. Αυτό οφειλόταν στις προσδοκίες και σε αυτό που ήθελαν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν εκεί» πρόσθεσε.

Ο Λανγκ, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζόναθαν Γκροφ στην ταινία του Ανγκ Λι το 2009, «Taking Woodstock» ήταν διοργανωτής των Woodstock ’94 και Woodstock ’99. Βοήθησε στο σχεδιασμό του Woodstock 50, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2019, αλλά τελικά ακυρώθηκε.

Εκτός από τη δουλειά του ως υποστηρικτής και διοργανωτής συναυλιών, ο Λανγκ ήταν ιδιοκτήτης και διαχειριστής της Just Sunshine Records, δισκογραφικής που κυκλοφόρησε μεταξύ άλλων άλμπουμ των Karen Dalton, Betty Davis και Mississippi Fred McDowell. Εργάστηκε επίσης ως μάνατζερ καλλιτεχνών, όπως οι Ricky Lee Jones, Joe Cocker και άλλοι. Το βιβλίο του Λανγκ του 2009 «The Road to Woodstock» εξιστορεί το ταξίδι του από το Bensonhurst του Μπρούκλιν , στο Pop Festival του Μαϊάμι και τελικά το κομβικό Σαββατοκύριακο του 1969, το οποίο εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της ροκ.





