Netflix: Αυτές είναι οι 24 νέες κορεάτικες σειρές και ταινίες του 2022

Μετά την επιτυχία του Squid Game και του Hellbound, το Netflix θέλει να μας φέρει ακόμα πιο κοντά στις κορεάτικες παραγωγές.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του K-drama Squid Game, το Netflix επενδύει σε περισσότερες από κάθε άλλη φορά νοτιοκορεάτικες παραγωγές.

Το 2022 λοιπόν, το Netflix σχεδόν διπλασιάζει το κορεάτικο περιεχόμενό του το οποίο θα περιλαμβάνει 24 σειρές και ταινίες για όλα τα γούστα, όπως ανακοινώνει σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021, ο «γίγαντας του streaming» ξόδεψε πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια για κορεάτικες παραγωγές όπως τα επιτυχημένα Squid Game, Hellbound και The Silent Sea, τρία μόνο από τα 15 κορεάτικα πρότζεκτ της περσινής χρονιάς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το φετινό μπάτζετ θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτό του 2021, χωρίς ωστόσο η εταιρεία να ανακοινώνει κάτι επίσημα.

Ορισμένα από τα κορεάτικα highlights για το 2022 είναι η κορεάτικη εκδοχή του La Casa de Papel που θα έχει τίτλο Money Heist: Korea – Joint Economic Area, η ζόμπι σειρά All of Us Are Dead η οποία είναι και η πρώτη που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα για τη νέα χρονιά, η ταινία δράσης Seoul Vibe με πρωταγωνιστή τον Yoo Ah-in του Hellbound, κ.ά.

Δείτε τους 24 κορεάτικους τίτλους που έρχονται στο Netflix το 2022:

Σειρές

- All of Us Are Dead – 28 Ιανουαρίου

- Juvenile Justice

- Twenty Five, Twenty One (16 επεισόδια)

- Forecasting Love and Weather (16 επεισόδια)

- Thirty Nine – 16 Φεβρουαρίου (12 επεισόδια)

- Tomorrow (16 επεισόδια)

- Business Proposal (12 επεισόδια)

- The Sound of Magic

- Remarriage and Desires

- A Model Family

- Glitch

- The Accidental Narco (WT)

- The Fabulous

- Love to Hate You

- Money Heist: Korea – Joint Economic Area

- Somebody

- Black Knight

- Celeb Five: Behind the Curtain

Tαινίες

Love and Leashes – 11 Φεβρουαρίου

Yaksha: Ruthless Operations

Carter

Seoul Vibe

20th Century Girl

JUNG_E



