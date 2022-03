Netflix: Τέχνη, πόλεμος και F1 - Οι νέες σειρές και οι ταινίες που θα δούμε αυτή την εβδομάδα

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 7 Μαρτίου έως 13 Μαρτίου 2022.

Σειρές για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και του... μεταφυσικού, έρχονται αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Χωρίς κάποιο νέο μεγάλο χιτ στο πρόγραμμα, στρέφουμε το ενδιαφέρον στις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα και έχουν πολεμικό χρώμα, αλλά και έναν Ράιαν Ρέινολντς να πρωταγωνιστεί στον The Adam Project.



Από τις νέες κυκλοφορίες των ημερών, σίγουρα ξεχωρίζει το ντοκιμαντέρ, The Andy Warhol Diaries που θα είναι διαθέσιμο στις 9 Μαρτίου.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 7 Μαρτίου έως 13 Μαρτίου 2022.

Σειρές του Netflix

08/3/2022

Αστρολογικός Οδηγός για Ραγισμένες Καρδιές: Σεζόν 2 (An Astrological Guide for Broken Hearts: Season 2)



Καθώς η Αλίσε εξακολουθεί να κάνει επιτυχία με την εκπομπή "Άστρα της Αγάπης", ο άτυχος έρωτάς της με τον Νταβίντε αποδεικνύεται μοναδικά απρόβλεπτος.

11/3/2022

Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 4 (Formula 1: Drive to Survive: Season 4)



Είκοσι οδηγοί –ορισμένοι βετεράνοι και ορισμένοι αρχάριοι– διαγωνίζονται σε μια νέα σεζόν της Formula 1, γεμάτη δράμα και αδρεναλίνη..

11/3/2022

Και Δεν Ζήσαν Αυτοί Καλά κι Εμείς Καλύτερα (Once Upon a Time... Happily Never After)

11/3/2022

Τάιλερ Χένρι: Η Ζωή μετά τον Θάνατο (Life After Death with Tyler Henry)



Ο μελλοντολόγος-μέντιουμ Τάιλερ Χένρι ανατρέχει στο υπερπέραν για απαντήσεις, ενώ ψάχνει το παρελθόν και της δικής του οικογένειας σε μια προσωπική σειρά ριάλιτι.

Ταινίες του Netflix

08/3/2022

Μια Αισθησιακή Γυναίκα (Autumn Girl)



Στην Πολωνία του '60, η ηθοποιός Καλίνα Γεντρούσικ σημειώνει τεράστια επιτυχία, αλλά η καριέρα της ξαφνικά απειλείται από έναν αξιωματούχο τον οποίο απέρριψε ερωτικά.

09/3/2022

Ο Βομβαρδισμός (The Bombardment)



Τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η μοίρα φέρνει κοντά διάφορους κατοίκους της Κοπεγχάγης, όταν μια βόμβα πέφτει κατά λάθος σε ένα σχολείο γεμάτο παιδιά. Από αληθινά γεγονότα.

11/3/2022

Επιχείρηση Άνταμ (The Adam Project)



Όταν το ταξίδι του στον χρόνο τον φέρνει τυχαία στο 2022, ο πιλότος μαχητικού Άνταμ Ριντ συνεργάζεται με τον 12χρονο εαυτό του σε μια αποστολή διάσωσης του μέλλοντος.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

09/3/2022

Τα Ημερολόγια του Άντι Γουόρχολ: Σειρά μίας σεζόν (The Andy Warhol Diaries)



1968. Όταν τον πυροβολούν, ο Άντι Γουόρχολ αρχίζει να καταγράφει τη ζωή και τα συναισθήματά του. Τα ημερολόγια κι αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ βλέπουν πίσω από την περσόνα.

Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

08/3/2022

Τσιπ και Πατάτα: Σεζόν 3 (Chip and Potato: Season 3)



Η Τσιπ συνεχίζει να μαθαίνει τον υπέροχο, μεγάλο κόσμο με λίγη βοήθεια από την Πατάτα – πηγαίνει για το πρώτο της κούρεμα και μπαίνει για πρώτη φορά σε αεροπλάνο!

10/3/2022

Karma's World: Σεζόν 2 (Karma's World: Season 2)



Νέες δυσκολίες δίνουν έμπνευση για νέα τραγούδια στην Κάρμα, που ξεκινά νέα δουλειά, κατεβαίνει για σχολική πρόεδρος και προσπαθεί να κάνει τη διαφορά στην κοινότητά της.









