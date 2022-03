Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Οι αποκαλύψεις για τα prequels του «Game of Thrones» και η απολογία

Ο Αμερικανός συγγραφέας, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν αποκαλύπτει τους τίτλους των prequels του «Game of Thrones» και μιλά για την πρόοδο που (δεν) έχει κάνει στο «Winds of Winter».

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έδωσε μερικές σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα επερχόμενα prequels spinoffs του «Game of Thrones» και συγκεκριμένα τους τίτλους των πρότζεκτ.



Παράλληλα, ο Αμερικανός συγγραφέας ενημέρωσε τους φαν των βιβλίων του για την πρόοδο που έχει κάνει όσον αφορά τη συγγραφή του πολυαναμενόμενου βιβλίου «The Winds of Winter», από τον κόσμο του «A Song of Ice & Fire» όπου βασίστηκε το τηλεοπτικό «Game of Thrones». Μεταξύ μας, μην περιμένετε σπουδαία πράγματα…

Ξεκινώντας λοιπόν από την prequel σειρά για την βασίλισσα πολεμίστρια Nymeria που μάλιστα βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, έχει ακόμα τον τίτλο «Ten Thousand Ships» και δημιουργό την Αμάντα Σέγκελ (Person of Interest). Ο συγγραφέας αποκαλύπτει μάλιστα ότι η Σέγκελ τού έχει παραδώσει και ορισμένα προσχέδια.

Στη συνέχεια, η prequel σειρά για τον Corlys Velaryon, τον περιβόητο εξερευνητή και έμπορο, βρίσκεται επίσης στο στάδιο της ανάπτυξης. Αντίθετα με το προαναφερθέν, το συγκεκριμένο πρότζεκτ έχει αλλάξει τίτλο από «Nine Voyages» σε «The Sea Snake». «Δεν θέλαμε να έχουμε δύο σειρές που να περιέχουν αριθμούς στον τίτλο», εξηγεί ο Μάρτιν. Δημιουργός της σειράς είναι ο Μπρούνο Χέλερ (Rome).

Στο στάδιο της ανάπτυξης βρίσκεται και η σειρά Dunk and Egg που βασίζεται στα βιβλία του Μάρτιν με πρωταγωνιστές έναν περιπλανώμενο ιππότη και τον νεαρό Aegon V Targaryen. Δημιουργός της σειράς είναι ο Στιβ Κόνραντ (Patriot).

«Είναι αποφασισμένος να κάνει μια πιστή μεταφορά των ιστοριών, δηλαδή αυτό ακριβώς που θέλω: αυτοί οι χαρακτήρες και οι ιστορίες είναι πολύτιμες για μένα», εξηγεί ο Μάρτιν. «Η πρώτη σεζόν θα είναι μεταφορά της πρώτης νουβέλας, "The Hedge Knight". Ο τίτλος του πρότζεκτ είναι ακόμα αβέβαιος, αλλά πιθανόν να ονομαστεί «The Hedge Knight» ή «The Knight of the Seven Kingdoms». Ο Μάρτιν θέλει να γράψει περισσότερες νουβέλες τέτοιου είδους για να βοηθήσει τη συνέχεια της σειράς (αν υποθέσουμε ότι παίρνει το «πράσινο φως»).



Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχει ακόμα και μια σειρά κινουμένων σχεδίων που ο Μάρτιν επιβεβαιώνει ότι διαδραματίζεται σε μια γη που είναι εμπνευσμένη από την κινεζική YiTi. Σύμφωνα με τον Μάρτιν, η σειρά έχει τίτλο «The Golden Empire», όμως δεν μπορεί να αποκαλύψει ακόμα τον σεναριογράφο.

Αντίθετα με τα live-action πρότζεκτ που θα προβληθούν στο HBO, η σειρά κινουμένων σχεδίων θα προβληθεί στο HBO Max.

Σχετικά με το επερχόμενο prequel «House of the Dragon», ο Μάρτιν για ακόμα μια φορά μιλάει με εγκωμιαστικά σχόλια λέγοντας πως ό,τι έχει δει του άρεσε.

Και κάπου εδώ ξεκινούν οι απολογίες του συγγραφέα προς τους αναγνώστες του, καθώς το επόμενο βιβλίο του, «The Winds of Winter» φαίνεται πως θα καθυστερήσει για πολύ ακόμα.

Αλλά τι να κάνουμε αφού ο Αμερικανός έχει δουλειές με φούντες για λογαριασμό του HBO; Άλλωστε ο ίδιος εξηγεί ότι σε καθένα από τα νέα πρότζεκτ εμπλέκεται «πολύ και βαθιά».

Τουλάχιστον παραδέχεται ότι αυτός είναι ο λόγος που είχε κάνει πολύ μικρή πρόοδο στο βιβλίο του την προηγούμενη χρονιά. «Έκανα μεγάλη πρόοδο στο Winds το 2020 και λιγότερη το 2021. Λιγότερη δεν σημαίνει καθόλου» σπεύδει να εξηγήσει. «Ο κόσμος του A Song of Ice & Fire, είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μου και θα παραμείνει μέχρι να ειπωθεί η ιστορία… Επιτρέψτε μου να πω για ακόμα μια φορά, ναι, δουλεύω ακόμα πάνω στο Winds of Winter».





Με πληροφορίες από το The Hollywood Reporter





Διαβάστε επίσης:



Οι Rammstein επιστρέφουν με αντιπολεμική μπαλάντα



Peaky Blinders: Μάθαμε πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix!



Αλ Πατσίνο: Η φήμη και η στιγμή που κατάλαβε ότι «Ο Νονός» ήταν μια καλή ταινία!

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr