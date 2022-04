«Chief of War»: Ο Τζέισον Μομόα γράφει νέα ιστορική σειρά για τη Χαβάη

O Τζέισον Μομόα κάνει το σεναριογραφικό του ντεμπούτο στη νέα σειρά της Apple, «Chief of War».

Ο Τζέισον Μομόα θα είναι στο σενάριο, την εκτελεστική παραγωγή και στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Chief of War, της νέας μίνι σειράς του Apple TV+ για τον αποικισμό της Χαβάης.

Η επερχόμενη σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και σύμφωνα με το Variety «παρακολουθεί την ιστορία της ενοποίησης και του αποικισμού της Χαβάης από τη σκοπιά ενός ιθαγενή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα σειρά σηματοδοτεί το σεναριογραφικό ντεμπούτο του Μομόα στην τηλεόραση. Ο σταρ του Aquaman στο παρελθόν συνέγραψε και σκηνοθέτησε το θρίλερ «Road to Paloma» του 2014.

Μάλιστα, ο Χαβανέζος ηθοποιός, πρέπει να εντυπωσίασε ιδιαίτερα την Apple που έδωσε το «πράσινο φως» για τη σειρά χωρίς δεύτερη σκέψη.



Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ρόλο του ηθοποιού στο επερχόμενο πρότζεκτ, το υπόλοιπο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας.



Το Chief of War θα είναι η δεύτερη συνεργασία του Μομόα με την Apple μετά τη δραματική σειρά επιστημονικής φαντασίας See του Στίβεν Νάιτ (Peaky Blinders, Eastern Promises).



Το See διαδραματίζεται σε ένα μακρινό μέλλον όπου η ανθρωπότητα έχει χάσει την αίσθηση της όρασής της. Ο Μομόα υποδύεται έναν αρχηγό φυλής, τον Baba Voss, ο οποίος πρέπει να προστατεύσει τη γυναίκα του και τα υιοθετημένα παιδιά του, που έχουν την ικανότητα να βλέπουν. Η εκπομπή έχει ήδη ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.



Την παραγωγή του Chief of War υπογράφει επίσης η ίδια ομάδα πίσω από το See. Ο Φράνσις Λόρενς, ο Πίτερ Τσέρνιν, η Τζένο Τόπινγκ, ο Έρικ Χόλμπεργκ και ο Νταγκ Γιουνγκ θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί στη σειρά μαζί με τους Μομόα και Σίμπετ.





