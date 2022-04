Τζούλια Ρόμπερτς: Αυτός είναι ο λόγος που σταμάτησε να κάνει ρομαντικές κομεντί

Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει τις ρομαντικές κομεντί μετά από 20 χρόνια για την ταινία «Ticket to Paradise» στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ

Οι ρομαντικές κομεντί εκτόξευσαν την καριέρα της Τζούλια Ρόμπερτς την δεκαετία του '90.

Το «Ticket to Paradise» με πρωταγωνιστές τους Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της διάσημης ηθοποιού σε μια ρομαντική κομεντί για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια.

Το genre της ρομαντικής κομεντί ήταν αυτό που έκανε τη Ρόμπερτς παγκόσμια σούπερ σταρ τη δεκαετία του 1990. Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες του είδους, από την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της στο «Pretty Woman» μέχρι τα κλασικά της rom-com, «My Best Friend’s Wedding» και «Notting Hill», μεταξύ άλλων. Η τελευταία παραδοσιακή rom-com ταινία που έκανε ήταν το «America's Sweethearts» του 2001, ενώ είχε μικρούς ρόλους στα «Valentine's Day» και «Mother's Day», έπαιξε στα ρομαντικά δράματα όπως το «Eat Pray Love» και σε ρομαντικές αστυνομικές ταινίες όπως το «Duplicity».



Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times, η Ρόμπερτς εξηγεί την αποχή της από το είδος εδώ και δύο δεκαετίες.

Όπως λέει δεν απέφευγε σκόπιμα το rom-com που την έκανε σούπερ σταρ. Το αντίθετο μάλιστα. Υπογράμμισε ότι η εκτεταμένη παύση της από το συγκεκριμένο genre δεν ήταν επιλογή της, αλλά αποτέλεσμα της έλλειψης επαρκούς σεναρίου ή ιδέας.



«Αν είχα διαβάσει κάτι που πίστευα ότι ήταν στο επίπεδο γραφής του Notting Hill ή του My Best Friend’s Wedding, θα το έκανα. Όμως, δεν υπήρχαν μέχρι την πρόσφατη ταινία που έκανα, την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε ο Ολ Πάρκερ».

Σχετικά με διάσημο συμπρωταγωνιστή της στο Ticket to Paradise, ανέφερε ότι ήταν από τις ταινίες που «λειτουργεί μόνο αν είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ».



Όταν ρωτήθηκε αν ήταν εύκολο να πρωταγωνιστήσει ξανά σε μια rom-com, η Τζούλια Ρόμπερτς παραδέχτηκε ότι «έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά μου αρέσει να γελάω και να είμαι αστεία».



Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η έλλειψη ενός καλού σεναρίου ή ιδέας που δεν έκανε ρομαντικές κομεντί. Η διάσημη σταρ εξήγησε ότι ο πήχης ανέβηκε «ακόμα περισσότερο» καθώς τα τρία παιδιά της μεγάλωναν και έτσι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. «Αυτό ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη γιατί τότε δεν είναι μόνο "είναι καλό αυτό το υλικό;". Είναι επίσης η μαθηματική εξίσωση του προγράμματος εργασίας του συζύγου μου και του σχολικού προγράμματος των παιδιών και των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν είναι απλώς.





