Ο Τζέισον Μομόα μπαίνει στον κόσμο του «Minecraft»

Ο Τζέισον Μομόα βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις με την Warner Bros. Pictures για την ταινία Minecraft.

O Τζέισον Μομόα μπαίνει στον τετραγωνισμένο κόσμο του Minecraft, ως πρωταγωνιστής σε νέα live-action ταινία που -επιτέλους- παίρνει σάρκα και οστά, από την Warner Bros. Pictures.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter ο σταρ του Aquaman βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ταινία που όπως φαίνεται θα σκηνοθετήσει ο Τζάρεντ Χες (Napoleon Dynamite).

Η κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς video game, Minecraft βρίσκεται στα σκαριά εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ακουστεί στο παρελθόν το όνομα του Στιβ Καρέλ.



Φαίνεται ότι η επιτυχημένη πορεία κινηματογραφικών μεταφορών άλλων video games, όπως το Sonic the Hedgehog 2, έκαναν τους παραγωγούς να το σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά. Άλλωστε το Minecraft που λανσαρίστηκε το 2009 από τα Mojang Studios παραμένει το πιο εμπορικό video game με πάνω από 238 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από το Minecraft στα σκαριά βρίσκεται και μια κινηματογραφική εκδοχή του επίσης δημοφιλούς Super Mario.

Μέχρι τότε, οι θαυμαστές του Μομόα θα τον απολαύσουν στο σίκουελ του Aquaman που θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου του 2023 υπό τον τίτλο Aquaman and the Lost Kingdom. Παράλληλα, θα βρίσκεται στο καστ της επόμενης ταινίας Fast & Furious, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο διάσημος ηθοποιός θα βρίσκεται πίσω από το σενάριο, την εκτελεστική παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Chief of War, της νέας μίνι σειράς του Apple TV+ για τον αποικισμό της Χαβάης.



