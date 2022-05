Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο καταφτάνει στη Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα της ταινίας «Tin Soldier»

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Φοξ και Σκοτ Ίστγουντ θα βρεθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εντός των ημερών αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη και Δράμα, για τα γυρίσματα της ταινίας «Tin Soldier» που θα ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες.



Εκτός από τον Χολιγουντιανό σταρ στην ταινία συμμετέχουν ακόμα οι Τζέιμι Φοξ και Σκοτ Ίστγουντ, γιος του βετεράνου ηθοποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη.



Τη σκηνοθεσία του φιλμ υπογράφει ο Μπραντ Φέρμαν, ενώ το σενάριο ο Τζες Φίερστ.

Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Δράμας όπως στο Καπνολογικό Ινστιτούτο, στη γέφυρα του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι, στα δύο φράγματα της ΔΕΗ, του θησαυρού και της Πλατανόβρυσης και στο σπήλαιο των πηγών του ποταμού Αγγίτη στον δήμο Προσοτσάνης, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ευρώπης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουλίου.



«Οι άνθρωποι της παραγωγής έχουν ήδη κλείσει δύο ξενοδοχειακές μονάδες στην πόλη μας. Χαιρόμαστε που η Δράμα μπαίνει στον χάρτη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις στους χώρους με τον αστυνομικό διευθυντή Δράμας, τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Δράμας γιατί θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα γίνουν ελεγχόμενες εκρήξεις», δήλωσε στο Thestival ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ.



Η Ελλάδα γίνεται κορυφαίος προορισμός γυρισμάτων, καθώς η νέα ταινία του Χόλιγουντ εδραιώνει τη χώρα ως διεθνή προορισμό γυρισμάτων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.



Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο το blockbuster «The Expendables 4» με τους Τζέισον Στέιθαμ, Μέγκαν Φοξ, Άντι Γκαρσία, κ.ά., έκανε γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε προηγηθεί το «The Enforcer» με τον Αντόνιο Μπαντέρας. Πριν μερικές ημέρες, ολοκληρώθηκαν στην περιοχή και τα γυρίσματα της ταινίας «The Bricklayer».





Διαβάστε επίσης



Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στη Δράμα την άνοιξη για τα γυρίσματα νέας ταινίας του Χόλιγουντ

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανοίγει Nobu ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr