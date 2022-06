«Art Your Pet»: 36 καλλιτέχνες σε μια ομαδική έκθεση για καλό σκοπό

Στέφου Μάϊρα, Eye of the tiger, ακρυλικά σε μουσαμά

Η ομαδική έκθεση με τίτλο «Art Your Pet» παρουσιάζει έργα 36 καλλιτεχνών με θέμα τους φίλους μας τα ζώα.

Η Sianti Gallery εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «Art Your Pet» το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 στις 12 το μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση περιλαμβάνει την παρουσίαση έργων 36 καλλιτεχνών με θέμα τους φίλους μας τα ζώα.



Όπως είναι γνωστό, τα ζώα, είτε ως σύμβολα, είτε ως «διακοσμητικά στοιχεία» είτε ως ένδειξη της στενής σχέσης ανθρώπων και ζώων είτε ως πλάσματα μυθικά και θεϊκά, είτε απλά σαν το αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών πρωτοστάτησαν στην τέχνη από την πρωτόγονη μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Με διάφορους τρόπους απεικόνισης, με ποικιλία χρωμάτων, μέσα από την προσωπική ευαισθησία του κάθε καλλιτέχνη και τα δεδομένα κάθε εποχής, στόλισαν και στολίζουν βράχους, τοίχους, οροφές, ναούς, πίνακες ακόμα και ανθρώπινα κορμιά.



«Art Your Pet» τονίζει ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής της έκθεσης, Μάνος Στεφανίδης σημειώνοντας: «Είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, να υπενθυμίζουμε συνεχώς και προς πάσα κατεύθυνση, το μεγάλο χρέος που έχουμε εμείς, τα λεγόμενα, έλλογα όντα προς το υπόλοιπο, ζωικό βασίλειο του πλανήτη, τα θεωρούμενα "άλογα". Όπως επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές από τις υπερέχουσες, ανθρώπινες ιδιότητες, όπως ευαισθησία, αυταπάρνηση, αφοσίωση εντοπίζονται περισσότερο στα τετράποδα παρά στα δίποδα. Είναι πολύ λυπηρό αλλά είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος με τον τεχνολογικό, κυρίως, πολιτισμό που δημιούργησε, αποτελεί όλο και περισσότερο τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον πλανήτη ενώ είναι εκείνο το ζώο που απειλεί με εξαφάνιση τα περισσότερα είδη της πανίδας και της χλωρίδας της γης μας. Άρα, είναι απόλυτα αξιέπαινη η προσπάθεια της Your Pet και της γκαλερί Sianti να συνδιοργανώσουν μιαν εικαστική έκθεση με βασικό θέμα και πρωταγωνιστές τους φίλους μας τα ζώα σε μιαν εκδήλωση με έργα ζωγραφικής ή γλυπτικής, με εγκαταστάσεις ή βίντεο. Κι ως προς τα ζώα, αυτά είναι βέβαιο πως και φίλοι μας είναι όσο και ακούσια θύματα μας. Ως προς εμάς όμως;



Να γιατί χρειαζόμαστε την τέχνη. Την υψηλότερη, δηλαδή, έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού. Για να μας ευαισθητοποιεί, να μας ενεργοποιεί και να μας προβληματίζει. Για να μας κάνει λίγο περισσότερο ανθρώπινους. Όπως λίγο περισσότερο ανθρώπινους μάς κάνει εξάλλου κι η επαφή και η σχέση μας με τα ζώα».

Αρκάς, «Μοντεχρήστος» - 40 x 50 εκ. | τύπωμα σε χαρτί



Καλλιτέχνες: Αντωναρόπουλος Χρήστος, Αλεξόπουλος Στάθης, Αρκάς, Γιάκου, Γιαννακόπουλος Λεωνίδας, Γκάγκικ Αλτουνιάν, Δημητριάδου Κατερίνα, Κανά Ειρήνη, Καράς Χρίστος, Κουντούρης Μιχάλης, Λάβδας Κώστας, Μηνάς, Μπελιβανάκη Λίλα, Μυταράς Δημήτρης, Ντιός Κώστας, Παπαγιάννη Σύνη, Παπαγιάννης Θόδωρος, Παπαδημητρίου Βιβή, Παπαϊωάννου Χριστίνα, Πιστώνης Αχιλλέας, Ραυτόπουλος Θοδωρής, Σαρακατσιάνος Χρήστος, Σελιμάς Βασίλης, Σιάγκρης Παναγιώτης, Σπάρταλης Άγγελος, Σπυριούνης Κώστας, Σταθόπουλος Γιώργος, Στεφανίδου Αριάδνη, Στέφου Μάϊρα, Τόλης Κωνσταντίνος, Τσιμπλάκη Μαριτάσα, Φασιανός Αλέκος, Φωτιάδου Σοφία, Χαντζαράς Απόστολος, Χάρος Μανώλης, Χρυσικός Θοδωρής



Η ιδέα αυτής της έκθεσης γεννήθηκε από τον Θοδωρή Σιαντή και την Ευγενία Σαμαρά, τους ιδρυτές της εταιρείας Your Pet που ασχολείται με υιοθεσίες και εξαφανίσεις ζώων.



Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της θα διατεθεί στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων «ZEM RESCUE».









