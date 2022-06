Ελληνικό box office: Αυτές τις ταινίες είδαμε στα σινεμά το περασμένο τετραήμερο

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 9 έως 12 Ιουνίου 2022.

Το κοινό ψήφισε θερινό σινεμά το περασμένο τετραήμερο, για να απολαύσει τη νέα ταινία Jurassic World: Κυριαρχία που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη. Οι δεινόσαυροι σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, αφήνοντας πίσω τους το Top Gun: Maverick που όμως συνεχίζει σταθερά την καλή του πορεία στα σινεμά.



Κατά το τετραήμερο από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 28 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 85.217 εισιτήρια.



1. «Jurassic World: Κυριαρχία», εισιτήρια 34.813 (149 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 40.023 (1η εβδομάδα προβολής)



2. «Top Gun: Maverick», εισιτήρια 26.157 (98 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 178.468 (3η εβδομάδα προβολής)



3. «Μετρητής καρτών», εισιτήρια 3.440 (27 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 4.193 (1η εβδομάδα προβολής)



4. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», εισιτήρια 2.644 (19 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 227.742 (6η εβδομάδα προβολής)



5. «Τα κακά παιδιά», εισιτήρια 2.579 (28 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 63.881 (12η εβδομάδα προβολής)



6. «Ελκάνο και Μαγγελάνος», εισιτήρια 2.116 (47 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 4.619 (2η εβδομάδα προβολής)



7. «Sonic: Η ταινία 2», εισιτήρια 1.863 (23 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 80.374 (11η εβδομάδα προβολής)



8. «Ενκάντο», εισιτήρια 1.729 (13 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 89.048 (29η εβδομάδα προβολής)



9. «Μαγνητικά πεδία», εισιτήρια 1.515 (12 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 15.994 (4η εβδομάδα προβολής)



10. «Σμύρνη μου αγαπημένη», εισιτήρια 1.281 (11 οθόνες) / Σύνολο εισιτηρίων: 243.600 (25η εβδομάδα προβολής)







