Κλαυδία: «Μετά τη Eurovision χωρίσαμε με τον Oge, υπήρξε ασυμφωνία χαρακτήρων»

H Κλαυδία σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια στον Ασπρόπυργο, τη συμμετοχή της στη Eurovision 2025, αλλά και τον χωρισμό της με τον Oge.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» περιγράφοντας πώς μεγάλωσε στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενώ αναφέρθηκε και στη γειτονιά της: «Γεννήθηκα το 2002 στον Ασπρόπυργο. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις, μεγάλωσα σε μια γειτονιά, με αλληλεγγύη μεταξύ μας, με τους γείτονες. Ένα πράγμα, λες και είμαστε όλοι συγγενείς. Μεγαλώσαμε με τα παιδιά της γειτονιάς, με πολύ παιχνίδι, μια δεμένη γειτονιά, πολύ ωραία παιδικά χρόνια».

Σε άλλο σημείο, η Κλαυδία σχολίασε την περσινή συμμετοχή της στη Eurovision, αλλά και την πολιτική διάσταση που έχει πάρει ο μουσικός θεσμός με αρκετές χώρες να αποχωρούν από τη φετινή διοργάνωση λόγω της ύπαρξης του Ισραήλ στη λίστα με τις διαγωνιζόμενες χώρες: «Δυσκόλεψε όλο το κλίμα για όλους τους διαγωνιζόμενους, γιατί ξαφνικά η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χροιά. Είχε να κάνει με ένα πολύ βαρύ πολιτικό γεγονός που είναι ο πόλεμος. Ήταν για όλους δύσκολο το πώς να συμπεριφερθούμε. Αν δεν χαιρετούσαμε την ισραηλινή αποστολή, θα ήμασταν οι κακοί, που τους διαχωρίζουμε και δεν μας έκαναν τίποτα. Αν τους χαιρετούσαμε, αυτό αυτόματα σήμαινε ότι θα τους υποστηρίζαμε και θα ήμασταν μαζί τους. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε. Μπορεί πολλοί διαγωνιζόμενοι να πήραν πολιτική θέση. Εγώ ήθελα να είναι μουσική γιορτή και προσπάθησα να το προστατεύσω, αλλά πάντα θα υπήρχαν λόγια. Δεν υπάρχει πάντα το τέλειο σενάριο. Επέλεξα να είμαι το ίδιο ευγενική και φιλική με όλους».

Όσο για τον χωρισμό της με τον Oge, ο οποιός ήρθε μετά τη Eurovision, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην σύντροφό της: «Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός, αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση, είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό στον ίδιο και στη δουλειά του. Νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλο. Οπότε ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε και να είμαστε, όπως ήμασταν και πριν. Δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Μπορεί και να ξανασυνεργαστούμε. Δεν έγινε κάτι κακό που μας έκανε να μισήσει ο ένας τον άλλο».