Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν: Το φινάλε του βιβλίου του θα είναι πολύ διαφορετικό από του «Game of Thrones»

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν πάνω από μια δεκαετία παλεύει να ολοκληρώσει το σύμπαν του «A Song of Ice & Fire» όπου βασίστηκε η επική σειρά «Game of Thrones».

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, το βιβλίο του The Winds of Winter, (όταν... δεήσει να το ολοκληρώσει), θα διαφέρει εντελώς (ευτυχώς) από το φινάλε του τηλεοπτικού έπους Game of Thrones.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στο blog του, ο Αμερικανός συγγραφέας διαβεβαίωσε τους φαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο θα είναι τεράστιες! Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το φινάλε του Game of Thrones προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και αντιδράσεις στους φαν της σειράς σε σημείο που ζητούσαν να γυριστεί ξανά!

Περιγράφοντας την τεχνική του ως «κηπουρική» κατά την οποία προσθέτει και αφαιρεί πράγματα, ο Μάρτιν εξηγεί στους αναγνώστες του ότι αυτή τον έχει οδηγήσει όλο και πιο μακριά από την τηλεοπτική σειρά.

«Ναι, κάποια πράγματα που είδατε στο Game of Thrones του ΗΒΟ θα τα δείτε επίσης και στο The Winds of Winter (αν και όχι με τον ίδιο τρόπο ίσως)… αλλά όλα τα υπόλοιπα θα είναι τελείως διαφορετικά», αναφέρει ο Μάρτιν και συνεχίζει «Τα μυθιστορήματα είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο περίπλοκα από τη σειρά. Ορισμένα πράγματα που συνέβησαν στο ΗΒΟ δεν θα συμβούν στα βιβλία και αντίστροφα».



Ο συγγραφέας, αποκάλυψε επίσης ότι στα βιβλίο του θα διαβάσουμε για ήρωες που δεν είδαμε ποτέ στο Game of Thrones, όπως είναι οι: Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair. «Όλοι θα έχουν κεφάλαια, και πράγματα που κάνουν και λένε και τα οποία θα επηρεάσουν τους βασικούς χαρακτήρες που είδαμε στη σειρά», δηλώνει.

«Ένα πράγμα μπορώ να πω, ότι σε γενικές γραμμές δεν θα χαλάσω τίποτα: Στο τέλος τού A Song of Ice & Fire δεν θα επιβιώσουν όλοι οι χαρακτήρες που επέζησαν μέχρι το τέλος του Game of Thrones και όχι όλοι οι χαρακτήρες που πέθαναν στο Game of Thrones δεν θα πεθάνουν στο φινάλε του A Song of Ice & Fire. Κάποιοι θα το κάνουν σίγουρα. Φυσικά. Ίσως οι περισσότεροι. Σίγουρα όμως όχι όλοι. Φυσικά, θα μπορούσα να αλλάξω γνώμη ξανά την επόμενη εβδομάδα, με το επόμενο κεφάλαιο που θα γράψω. Αυτό είναι κηπουρική. Και το τέλος; Θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να φτάσω εκεί. Κάποια πράγματα θα είναι τα ίδια. Πολλά όχι».

Βέβαια όλα τα παραπάνω θα συμβούν όταν ο Μάρτιν αποφασίσει στα σοβαρά να ολοκληρώσει τα πολυαναμενόμενα βιβλία του με το επικό φινάλε να έρχεται στο A Dream of Spring. Εμείς πάντως κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς ήδη έχουν περάσει 11 ολόκληρα χρόνια από την κυκλοφορία του πέμπτου βιβλίου του A Song of Ice and Fire.

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός έχει δουλειές με φούντες για λογαριασμό του HBO με τις spinoff σειρές που βρίσκονται στα σκαριά. Άλλωστε ο ίδιος εξηγεί ότι σε καθένα από τα νέα πρότζεκτ εμπλέκεται «πολύ και βαθιά».

Πρόσφατα μάλιστα παραδέχτηκε ότι αυτός είναι ο λόγος που είχε κάνει πολύ μικρή πρόοδο στο βιβλίο του την προηγούμενη χρονιά. «Έκανα μεγάλη πρόοδο στο Winds το 2020 και λιγότερη το 2021. Λιγότερη δεν σημαίνει καθόλου. Ο κόσμος του A Song of Ice & Fire, είναι η νούμερο ένα προτεραιότητά μου και θα παραμείνει μέχρι να ειπωθεί η ιστορία… Επιτρέψτε μου να πω για ακόμα μια φορά, ναι, δουλεύω ακόμα πάνω στο Winds of Winter».

