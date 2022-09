Μπραντ Πιτ και Σάντρα Μπούλοκ: Aυτή είναι η ταινία που δεν έγινε ποτέ

Σε συνέντευξή του ο Μπραντ Πιτ, μοιράστηκε ορισμένες λεπτομέρειες για την υπόθεση της ταινίας που είχαν σκεφτεί με τη Σάντρα Μπούλοκ.

Ο Μπραντ Πιτ, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι φέτοςέχει μια πολυάσχολη χρονιά. Μετά το πρόσφατο Bullet Train, θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί στην ταινία Babylon, έχοντας στο πλευρό του τη Μάργκο Ρόμπι. Παράλληλα, με την εταιρεία παραγωγής που έχει δημιουργήσει, έχουμε δει να εμπλέκεται το όνομά του σε ταινίες όπως το remake του Father of the Bride, το πολυσυζητημένο Blonde του Netflix με την Άνα ντε Αρμας να ενσαρκώνει τη Μέριλιν Μονρόε, όπως και στα επερχόμενα She Said και Women Talking. Παράλληλα, παρουσίασε ορισμένα έργα γλυπτικής που έχει δημιουργήσει σε έκθεση που έγινε στη Φινλανδία με τον Νικ Κέιβ.

? Exhibition that opens an interesting cultural autumn in Tampere Finland. pic.twitter.com/PlRx29veM1 — William bradley Pitt (@bradpitt008) September 17, 2022

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο ηθοποιός στη βρετανική έκδοση της Vogue, αποκάλυψε όμως και μια ταινία που έχει σκεφτεί με την καλή του φίλη, Σάντρα Μπούλοκ, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει πραγματοποιηθεί.

«Στην πραγματικότητα, η Sandy [Σάντρα Μπούλοκ] και εγώ προσπαθήσαμε κάποτε να αναπτύξουμε μια ολόκληρη ιδέα για δύο συζύγους, που ήταν οι πιο επιτυχημένοι πωλητές του QVC, αλλά παίρνουμε διαζύγιο, μισούμε ο ένας τον άλλον και το δείχνουμε και στον αέρα καθώς πουλάμε πράγματα. Μέχρι εκεί φτάσαμε», αποκάλυψε ο ηθοποιός για την υπόθεση της ταινίας.

Θυμίζουμε ότι ο Μπραντ Πιτ τη φετινή χρονιά συνάντησε τη Σάντρα Μπούλοκ στη μεγάλη οθόνη όχι μία αλλά δύο φορές. Η πρώτη ήταν όταν ο ίδιος έκανε μια cameo εμφάνιση στο Lost City που πρωταγωνιστούσε η Μπούλοκ και αμέσως μετά τους είδαμε να συμπρωταγωνιστούν στο Bullet Train.



Διαβάστε επίσης





Μπραντ Πιτ και Μάργκο Ρόμπι στο παρανοϊκό τρέιλερ του «Babylon»

Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα