ΚΠΙΣΝ: Όλες οι εκδηλώσεις για τη σεζόν 2022-2023

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη νέα χειμερινή σεζόν.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώνει το πρόγραμμά του για τη σεζόν 2022-2023. Το πλούσιο, πολυδιάστατο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).



Ο φετινός προγραμματισμός προσφέρει πλήθος πολιτιστικών εμπειριών, επιμένει στις επιτυχημένες του σειρές που έχουν αγαπηθεί μέσα στα χρόνια από το κοινό, προτείνει νέες μουσικές σειρές με έμφαση στην ελληνική δημιουργία και τη σύγχρονη κλασική μουσική, παραδίδει τη θεατρική σκυτάλη στη νεότερη γενιά δημιουργών, ενισχύει την ελληνική δραματουργία με νέες αναθέσεις στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του, ενώ παράλληλα, προσφέρει νέα εικαστικά ερεθίσματα και ένα πλήθος ευκαιριών για ψυχαγωγία και μάθηση χωρίς οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους περιορισμούς που αποτρέπουν την ανοιχτή πρόσβαση του κοινού στον πολιτισμό.



Tην αυλαία της, καθιερωμένης πλέον, σειράς συναυλιών Cosmos στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ρευμάτων, από την κλασική και αυτοσχεδιαστική jazz ως την κλασική μουσική και τη folk, ανοίγει η μεγάλη jazz ερμηνεύτρια Dee Dee Bridgewater, αγαπημένη του αθηναϊκού κοινού, βραβευμένη με τρία Grammy, που θα εμφανιστεί στις 14 Νοεμβρίου δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν. Οι συναυλίες της σειράς Cosmos θα συνεχιστούν μέχρι τον Απρίλιο και τα ονόματα των καλλιτεχνών θα ανακοινωθούν σύντομα.



Στρέφοντας το βλέμμα στην jazz, ως «μουσική του τώρα», η σειρά συναυλιών Jazz Chronicles επιστρέφει στον Φάρο και φιλοξενεί συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών - Kepler is Free (6/11), Harper Xylouri (11/12), Silver Lining των Giovanni Mirabassi και Christos Rafalides (15/01), Martha Mavroidi Quartet (05/02) - προτείνοντας παλιούς και νέους ήχους, αυτοσχεδιαστικούς και κλασικούς ρυθμούς, ορχηστρικά, αλλά και φωνητικά σχήματα.



Σε διάλογο με τη σειρά Cosmos, μια νέα σειρά συναυλιών έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ από τις 23 Οκτωβρίου, με τίτλο Microcosmos, με καλεσμένους σύγχρονους συνθέτες κλασικής μουσικής από τη διεθνή σκηνή, που χρησιμοποιούν, ή θέτουν ως βάση, τα ηλεκτρονικά στοιχεία για να αναπτύξουν το έργο τους. Τη σειρά θα ανοίξει η Suzanne Ciani (23/10), πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής εδώ και 50 χρόνια με καθοριστικό έργο τόσο στη μουσική σύνθεση όσο και στο sound design και θα ακολουθήσουν ο Ελβετός ακορντεονίστας Mario Batkovic (20/11), ο Ιταλός πολυοργανίστας Federico Albanese (04/12) και ο Αμερικανός Peter Broderick (05/03).



Οι Παραβάσεις, το θεατρικό αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, επανέρχονται φέτος στον Φάρο με τον γενικό τίτλο Αγάπης Αγώνες και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Έκτορα Λυγίζου. Τέσσερις από τις πιο χαρακτηριστικές και διασκεδαστικές κωμωδίες του Σαίξπηρ (Η κωμωδία των παρεξηγήσεων, Αγάπης αγώνας άγονος, Δωδέκατη νύχτα, Το ημέρωμα της στρίγγλας) με θέμα τον έρωτα, την πλάνη και την έμφυλη ταυτότητα, αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν σκηνικά τέσσερις σκηνοθέτιδες/-ες της νεότερης γενιάς (Μάνος Βαβαδάκης, Εύα Βλασσοπούλου, Κατερίνα Γιαννοπούλου, Άρης Μπαλής) -πρόσωπα που, ενώ διακρίνονται για την προσωπική μέθοδο και ματιά τους, τις/τους ενώνει η αγάπη για τα κείμενα και ο γόνιμος πειραματισμός με τον σκηνικό λόγο. Οι φετινές Παραβάσεις θα στηριχτούν σε ένα διευρυμένο ensemble νέων ηθοποιών που θα εναλλάσσονται εντός του ρεπερτορίου, ενώ τις μεταφράσεις υπογράφουν σημαντικοί/-ές ποιητές/-ήτριες και μεταφραστές/-άστριες (Διονύσης Καψάλης, Στρατής Πασχάλης, Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Νίκος Χατζόπουλος).

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ Νίκος Καρανικόλας



Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος βρίσκεται, όπως πάντα, στον πυρήνα του προγράμματος του ΚΠΙΣΝ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την 1η Δεκεμβρίου, το ΚΠΙΣΝ θα φωταγωγηθεί και θα γιορτάσει την έναρξη της γιορτινής περιόδου με μία συμμετοχική μουσική εκδήλωση, που θα διευθύνει ο Αμερικανός μαέστρος, συνθέτης και διευθυντής του Young People’s Chorus of New York City, Francisco J. Núñez. Το Παγοδρόμιο θα επιστρέψει και πάλι στο Κανάλι, ανανεωμένο, ενώ οι LED φωτιστικές εγκαταστάσεις κορυφαίων ξένων δημιουργών (Light Piano των Arion de Munck και Mark Ridder, Submergence των Squidsoup, Halo των Venividimultiplex, Light Holders του Jonas Vorwerk) αλλά και μία ελληνική συμμετοχή που επιλέχθηκε, για πρώτη φορά, μέσα από ανοιχτή πρόσκληση (open call), θα συνθέσουν ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.



Οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες θα ζωντανέψουν στον Φάρο με ένα νέο έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, γραμμένο ειδικά για το ΚΠΙΣΝ. Η Βαλίτσα της Ουρανίας Σελέστ έρχεται στις 23 Δεκεμβρίου σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου με την Έλενα Τοπαλίδου στον ομώνυμο ρόλο. Από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική που θα πλημμυρίσει την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος: η Αλέξια μαζί με τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα του El Sistema Greece θα υποδεχτεί το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τον κινηματογράφο (19/12), ενώ η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα δώσει μια ξεχωριστή συναυλία με μελωδίες από αγαπημένα μιούζικαλ (26/12). Τέλος, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, η υποδοχή του Νέου Έτους στο ΚΠΙΣΝ, που αποτελεί πλέον παράδοση για χιλιάδες Αθηναίους, θα γίνει με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά και τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου SNF RUN: 2023 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος».



Από την 1η έως τις 3 Απριλίου 2023 το ΚΠΙΣΝ θα παρουσιάσει το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το WOW Foundation, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο αφιερωμένη σε γυναίκες, κορίτσια και θηλυκότητες. Το WOW Foundation ιδρύθηκε το 2010 από την Jude Kelly όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο WOW Festival στο Southbank Centre στο Λονδίνο. Μέχρι σήμερα, το WOW Foundation έχει διοργανώσει φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις σε έξι ηπείρους, προσελκύοντας 5 εκατομμύρια ανθρώπους και ομιλήτριες όπως οι Angela Davies, Malala Yousafzai και Annie Lennox.

WOW Festival – Women of the World



Το WOW Athens, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με το British Council, θα περιλαμβάνει ομιλίες με καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις, εργαστήρια, mentoring sessions, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες, και πολλά άλλα, σε μία μεγάλη γιορτή με σκοπό να ενδυναμώσει τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις θηλυκότητες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και τις ανισότητες που συναντούν καθημερινά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.



Παράλληλα, το ΚΠΙΣΝ, επενδύοντας σταθερά στην εκπαίδευση και την επαφή των παιδιών με την τέχνη, περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του μία νέα εικαστική δράση: από τις 30 Οκτωβρίου, την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, τα παιδιά 4 έως 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό έργο τέχνης με την καθοδήγηση ενός εικαστικού καλλιτέχνη, εκπέμποντας «Εδώ Φάρος!» Στον χώρο του Φάρου θα προϋπάρχει εικαστική εγκατάσταση με την επιμέλεια του καλλιτέχνη του μήνα, ο οποίος, στη συνέχεια, θα υποδέχεται τα παιδιά εντός του έργου και θα τα καθοδηγεί στην εξέλιξή του. Με την επιμέλεια των Μάρως Μιχαλακάκου, Γιώργου Γυπαράκη και Βασίλη Γεροδήμου.

Τέλος, το ΚΠΙΣΝ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προτείνει καθημερινά πλήθος αθλητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Λέσχες Ανάγνωσης και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες.

Για τις εκδηλώσεις των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 18/10 για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ και την Τετάρτη 19/10 για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org καθώς και στις σελίδες στα social media @SNFCC.





Διαβάστε επίσης





Knives Out: Ο Ντάνιελ Κρεγκ μιλάει για τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Τα 15 βιβλία που θα διαβάσουμε αυτό το φθινόπωρο

63o ΦΚΘ: H γυναίκα ως σύγχρονη υπερηρωίδα