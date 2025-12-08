Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

Χρειάστηκαν 20 μέρες για να στολιστεί

Newsbomb

Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα, συνεχίζοντας μία παράδοση που κρατά από το 2002.

Ο φετινός στολισμός αριθμεί περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ News, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρουν οι κάτοικοι– πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

20.000 λαμπιόνια και 20 ημέρες δουλειάς

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00.

Χριστουγεννιάτικη παράδοση από το 2002

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο. Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε –όπως λέει– να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης 40χρονου - Super puma δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας δείχνει χάρτης σε εγχειρίδιο της ΕΕ – Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου

09:33ΕΛΛΑΔΑ

«Στοχοποιούνται αφανείς ήρωες»: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Γουίνσλετ: «Τρομακτική η επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων, οι νέες γυναίκες έχουν εμμονή με τα like στο Instagram»

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ποιες χώρες της ΕΕ θα πληρώσουν το δάνειο στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο Βέλγιο - Πέθανε πρώην διεθνής αμυντικός μόλις 54 ετών λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 5-7 το απόγευμα τρακτέρ και στις παρακαμπτηρίους στη Νίκαια - Το μεσημέρι κλείνουν τον Μπράλο - Την Τετάρτη αποκλείουν τον Βόλο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για συνομιλίες με Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Είναι στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

08:52TRAVEL

Χριστούγεννα στη Ρώμη: Από τη Fontana di Trevi μέχρι το Κολοσσαίο η «Αιώνια Πόλη» γιορτάζει 

08:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Τόκυο - Πεκίνο: Η Ιαπωνία κάλεσε για εξηγήσεις τον Κινέζο πρέσβη

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: 5-7 το απόγευμα τρακτέρ και στις παρακαμπτηρίους στη Νίκαια - Το μεσημέρι κλείνουν τον Μπράλο - Την Τετάρτη αποκλείουν τον Βόλο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρίπτεται η σιγή... ιχθύος - Νέα τεχνολογία αποκαλύπτει τους ήχους 46 ειδών ψαριών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των μπλόκων; Τι σηματοδοτούν οι παρεμβάσεις Καραμανλή και Σαμαρά υπέρ των αγροτών

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού, ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μια περίεργη αντικατάσταση, οι Ρώσοι και η Κύπρος, ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm και τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Είναι στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με χρώματα της Τουρκίας δείχνει χάρτης σε εγχειρίδιο της ΕΕ – Αντιδρά το υπουργείο Εξωτερικών

09:33ΕΛΛΑΔΑ

«Στοχοποιούνται αφανείς ήρωες»: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ