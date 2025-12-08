Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα - Στολισμένο με 20.000 λαμπιόνια

Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο θέαμα, συνεχίζοντας μία παράδοση που κρατά από το 2002.

Ο φετινός στολισμός αριθμεί περίπου 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι.

Ο ιδιοκτήτης, κ. Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ News, ενώ με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρουν οι κάτοικοι– πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν τον φωτισμένο στολισμό.

20.000 λαμπιόνια και 20 ημέρες δουλειάς

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00.

Χριστουγεννιάτικη παράδοση από το 2002

Όπως εξήγησε, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο. Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε –όπως λέει– να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» των παλαιότερων ετών.

Διαβάστε επίσης