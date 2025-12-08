Ο Tραμπ παρουσιαστής σε βραβεία για καλλιτέχνες: Σταλόνε, Τζορτζ Στρέιτ και Kiss στους νικητές

Το Kennedy Center Honors είναι ένας ετήσιος θεσμός, που καθιερώθηκε το 1978 και έκτοτε γίνεται κάθε χρόνο, συνήθως τον μήνα Δεκέμβριο, κατά τον οποίο βραβεύονται πέντε τιμώμενα πρόσωπα των καλών τεχνών, που με την καριέρα τους προσέφεραν πολλά στην Αμερικάνικη κουλτούρα.

Οικοδεσπότης φέτος για πρώτη φορα στην ιστορία ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε χθες την τελετή απονομής στο Κέντρο Κένεντι, αφού απένειμε τα μετάλλιά τους στους τιμώμενους καλλιτέχνες για το 2025 κατά τη διάρκεια τελετής στο Οβάλ Γραφείο ένα 24ωρο νωρίτερα, χαιρετίζοντας τη λίστα των καλλιτεχνών ως «θρυλική από πολλές απόψεις».

«Δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι τους έχουν παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος που ήταν στη σκηνή αντί να κάθεται σε ένα θεωρείο της Όπερας, ανοίγοντας το σόου.

Οι φετινοί αποδέκτες ήταν ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε , οι τραγουδιστές Γκλόρια Γκέινορ και Τζορτζ Στρέιτ , το ροκ συγκρότημα Kiss και ο ηθοποιός-τραγουδιστής Μάικλ Κρόφορντ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «ανάμεσα στους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και ηθοποιούς, ερμηνευτές, μουσικούς, τραγουδιστές, στιχουργούς που περπάτησαν ποτέ στη Γη».

Το Σάββατο, αποκάλεσε τα τιμώμενα πρόσωπα, στην επιλογή των οποίων συμμετείχε ενεργά, «ίσως την πιο καταξιωμένη και φημισμένη τάξη» που έχει ποτέ συγκεντρωθεί. Είναι μια ομάδα «απίστευτων ανθρώπων» που αντιπροσωπεύουν «τα καλύτερα στις αμερικανικές τέχνες και τον πολιτισμό» είπε και πρόσθεσε: «γνωρίζω τους περισσότερους από αυτούς και είμαι θαυμαστής όλων τους».

Όταν ρωτήθηκε πώς βρήκε χρόνο για να προετοιμαστεί, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν προετοιμάστηκε και πολύ». «Αν κοιτάξετε τους σπουδαίους παρουσιαστές, τον Τζόνι Κάρσον, τον Μπομπ Χόουπ, αυτοί είναι οι σπουδαίοι», είπε ο Τραμπ, ενώ υποτίμησε τον προηγούμενο παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ , τον οποίο ο πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα, φτάνοντας στο σημείο να παροτρύνει το ABC να τον απομακρύνει από τη θέση του παρουσιαστή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!».

«Αλλά όχι, νομίζω ότι εσύ, θέλεις να είσαι απλώς χαλαρός και να μην έχεις πολλά να προετοιμαστείς. Ξέρεις τι πρέπει να είσαι; Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχω καλή μνήμη, οπότε μπορώ να θυμάμαι πράγματα, κάτι για το οποίο είμαι πολύ τυχερός», είπε ο πρόεδρος. «Αλλά ήθελα απλώς να είμαι ο εαυτός μου. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ο Τζόνι Κάρσον ήταν ο εαυτός του».

Ο Τραμπ ανέλαβε έναν ρόλο που στο παρελθόν είχαν αναλάβει, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος Γουόλτερ Κρόνκαϊτ και ο κωμικός Στίβεν Κόλμπερτ. Πριν από τον Τραμπ, πρόεδροι παρακολούθησαν το σόου, μαζί με τους τιμώμενους.

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ένας από τους υπουργούς που παρευρέθηκαν στην τελετή, δήλωσε ότι ανυπομονεί να αναλάβει ρόλο οικοδεσπότη ο Τραμπ. «Ω, αυτός ο πρόεδρος, είναι τόσο χαλαρός μπροστά στις κάμερες, όπως ξέρετε, και τόσο αστείος, ανυπομονώ για απόψε», είπε ο Λάτνικ καθώς έφτασε με τη σύζυγό του, η οποία είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Αύγουστο ότι συμφώνησε να παρουσιάσει την εκπομπή. Είπε το Σάββατο σε δείπνο του Υπουργείου Εξωτερικών για τους τιμώμενους ότι το έκανε «κατόπιν αιτήματος ενός συγκεκριμένου τηλεοπτικού δικτύου». Προέβλεψε ότι η εκπομπή, που έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί στις 23 Δεκεμβρίου στο CBS και το Paramount+ , θα έχει την καλύτερη τηλεθέαση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι φετινοί νικητές είναι εξέχουσες προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, όπως ο Σταλόνε για τις ταινίες του "Rocky" και "Rambo", η Γκέινορ για τον φεμινιστικό ύμνο της "I Will Survive" και οι Kiss για το φανταχτερό, καρτουνίστικο μακιγιάζ και τα σόου καπνού και πυροτεχνημάτων επί σκηνής. Τιμήθηκαν επίσης ο σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής Τζορτζ Στρέιτ και ο βραβευμένος με Tony ηθοποιός Μάικλ Κρόφορντ.

Ο Τραμπ είπε ότι η επιμονή είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι καλλιτέχνες. «Μερικοί από αυτούς είχαν θρυλικές αποτυχίες, αποτυχίες που πρέπει να διαβάζεις στις εφημερίδες λόγω του επιπέδου φήμης τους», είπε από τη σκηνή. «Αλλά όπως έλεγε και ο Ρόκι Μπαλμπόα συνεχίζεις να προχωράς μπροστά, απλώς συνέχισε να προχωράς μπροστά».

