Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου
Η Lexus έκανε την αναμενόμενη εδώ και χρόνια κίνηση: επανέφερε την επωνυμία LFA στη νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Και αυτό γιατί το ολοκαίνουργιο Lexus LFA Concept είναι ένα ηλεκτρικό supercar που σύμφωνα με τη μάρκα πολυτελείας της Toyota θέλει να ξεπεράσει τις προσδοκίες των και να αποδείξει ότι το fun to drive μπορεί να υπάρξει και με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου
08:44 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Απόλαυση» και «Αφεντικό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία
07:16 ∙ LIFESTYLE
Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV
07:45 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα κινεζικά ηλεκτρικά φορτηγά ανατρέπουν την παγκόσμια αγορά
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ