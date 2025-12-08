Το ηλεκτρικό Lexus LFA Concept έχει το βαρύ όνομα ενός θρύλου

Και αυτό γιατί το ολοκαίνουργιο Lexus LFA Concept είναι ένα ηλεκτρικό supercar που σύμφωνα με τη μάρκα πολυτελείας της Toyota θέλει να ξεπεράσει τις προσδοκίες των και να αποδείξει ότι το fun to drive μπορεί να υπάρξει και με τις μηδενικές εκπομπές ρύπων.

