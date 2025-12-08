Βόλος: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια

Η Ένωση Προσωπικού ΛΣ Κεντρικής Ελλάδος στηρίζει τα μέλη του σκάφους που προσάραξε, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιμενικοί καθημερινα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βόλος: Στήριξη στο πλήρωμα του λιμενικού σκάφους που «καρφώθηκε» στα βράχια
Προανάκριση διενεργείται για το περιστατικό στο λιμάνι του Βόλου, όταν σκάφος του λιμενικού προσάραξε στα βράχια, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα με εντολή εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με δήλωσή του, όπως σημειώνουν τα gegonota.news, απέδωσε το ατύχημα στις έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες -άνεμοι Β/Α 4 με 5 μποφόρ- και στην πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας.

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ένωση Προσωπικού ΛΣ Κεντρικής Ελλάδος με αφορμή το συμβάν εκφράζει τη στήριξή της στα μέλη του πληρώματος, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνολικά οι λιμενικοί.

Οι υπηρετούντες στα πλωτά μέσα των Υπηρεσιών εργάζονται επιχειρώντας για πολλές ώρες, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται εντός των σκαφών και μεγιστοποιούνται το καλοκαίρι με τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τον χειμώνα με το κρύο και την υγρασία που επιβαρύνουν σε αρκετές περιπτώσεις την υγεία των συναδέλφων .

Θα πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι οι ώρες εργασίας των πλωτών υπερβαίνει κατά πολύ το προβλεπόμενο ωράριο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα οφειλόμενα ρεπό και η μη χορήγηση των αδειών ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της ανθρώπινης αντοχής .

Όλα αυτά αποκτούν άλλη διάσταση όταν το υπηρεσιακό καθήκον τίθεται πάνω από κάθε προσωπικό πρόβλημα πάνω από κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Αναφερόμενοι στο πλήρωμα του ΠΛΣ 615 του Κ.Λ.Βόλου επισημαίνεται ότι όλοι οι συνάδελφοι διακρίνονται για την ευσυνειδησία τους, την υπέρμετρη αφοσίωση στο καθήκον και την αλτρουιστική προσφορά τους αφού υπηρετούν στα σκάφη σχεδόν πάνω από 20 έτη και έχουν διακριθεί και τιμηθεί για την προσφορά τους πολλές φορές.

Το συγκεκριμένο σκάφος που επανδρώνεται από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Βόλου εδώ και μία 10ετία επιχειρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε έτος στα νησιά της παραμεθορίου στο Αν.Αιγαίο ενισχύοντας τον αγώνα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος με κάθε μέλος του να αφήνει διαρκώς πίσω του υποχρεώσεις και οικογένεια.

Σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν διασώσει πολλές ανθρώπινες ψυχές που βρέθηκαν να κινδυνεύουν στη θάλασσα,’ έχουν παράσχει σημαντική βοήθεια σε σκάφη και συνανθρώπους μας ενώ δεν λείπουν και αυτές οι στιγμές που ο κίνδυνος για τον προσωπική τους ακεραιότητα απαιτεί χαρακτηριστικά διαχείρισης που λίγοι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν στην πατρίδα μας .

Είναι σύνηθες στην Ελληνική πραγματικότητα οι αφανείς ήρωες να μετατρέπονται εν μία νυκτί σε πρόσωπα που στοχοποιούνται χωρίς ηθικές αναστολές και χωρίς να αξιολογούνται οι πραγματικές συνθήκες διαμόρφωσης ενός ατυχούς συμβάντος.

Ως ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος, με την πλήρη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών βρισκόμαστε δίπλα στο πλήρωμα του ΠΛΣ 615, καθώς ως συνάδελφοι γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο έχουν αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια, τι έχουν προσφέρει στην Υπηρεσία μας και στο Σώμα αλλά και το ότι αποτελούν θεματοφύλακες της ασφάλειας της πατρίδας μας και της προστασίας των πολιτών της αυτής της χώρας.

